Bán vàng miếng 1 tỉ đồng, chỉ chịu thuế 1 triệu đồng có ngăn được đầu cơ?

Tại dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế) đang được Bộ Tài chính hoàn thiện để trình Quốc hội khóa XV tại kỳ họp thứ 10 tới, có đề xuất đánh thuế 0,1% trên giá chuyển nhượng với giao dịch vàng miếng. Trong khi đó, giao dịch vàng nguyên liệu và trang sức mỹ nghệ không bị đánh thuế. Dự thảo luật cũng đề xuất Quốc hội giao Chính phủ quy định thời điểm áp dụng.

Thông tin này thu hút sự quan tâm của thị trường và người dân, trong bối cảnh giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng liên tiếp thời gian qua.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động ngày 4-10, chuyên gia tài chính Phan Dũng Khánh cho rằng đề xuất của Bộ Tài chính về mức thuế thu nhập cá nhân với chuyển nhượng vàng miếng là tương tự như đối với chứng khoán. Người mua sẽ không bị chịu thuế cho đến khi họ bán ra, nhằm tránh việc bị áp thuế hai lần.

Giao dịch vàng miếng được đề xuất sẽ đánh thuế như với chứng khoán

Ông Phan Dũng Khánh cho rằng hiện cá nhân chuyển nhượng bất động sản phải nộp thuế 2% giá trị giao dịch; chứng khoán áp mức thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần. Vì vậy, giao dịch vàng đánh thuế mức như đề xuất là hợp lý.

"Trong thời gian đầu triển khai, mức thuế 0,1% đối với giao dịch vàng miếng từng lần nhưng cơ quan quản lý có thể điều chỉnh để phù hợp thực tế thị trường. Khi bị đánh thuế, tâm lý của người mua – bán vàng sẽ bị tác động và hạn chế phần nào tình trạng đầu cơ. Còn để giảm đầu cơ vàng, cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp khác" – ông Khánh phân tích.

Một chuyên gia kinh tế cũng nêu quan điểm, đánh thuế vàng 0,1% như giao dịch chứng khoán mua đi bán lại là hợp lý. "Nhưng nếu vàng của người dân tích cóp nhiều năm, nay họ cần tiền muốn bán lại chỉ nên áp thuế tượng trưng 0,05%. Cái khó là làm sao phân biệt được người dân nắm giữ vàng lâu năm hay nhà đầu tư lướt sóng vàng? Đồng thời, đánh thuế chỉ là một trong rất nhiều giải pháp đồng bộ để chống đầu cơ vàng" – chuyên gia này nói.

Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến cho rằng mức thuế trên chưa đủ để chống đầu cơ, lướt sóng vàng. Bởi, theo tính toán, mức thuế 0,1% nếu được triển khai, người bán vàng miếng với giá trị 1 tỉ đồng, chỉ đóng thuế 1 triệu đồng, con số rất nhỏ so với mức lãi mà giới đầu cơ thu được sau một vài ngày mua vào bán ra.

Trước đó, tại Nghị quyết 278 ngày 13-9 về công tác xây dựng pháp luật tháng 9, Chính phủ cho rằng Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) cần quy định rõ thu nhập từ hoạt động giao dịch mua bán vàng thuộc đối tượng chịu thuế. Việc này để nâng cao tính minh bạch của thị trường, hạn chế đầu cơ vàng. Bộ Tài chính được giao phối hợp với Ngân hàng Nhà nước thống nhất nội dung này trong dự thảo Luật.

Ngân hàng Nhà nước cho biết Nghị định 232/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về quản lý kinh doanh vàng, có hiệu lực từ ngày 10-10, chấm dứt cơ chế Nhà nước độc quyền vàng miếng, mở rộng đối tượng được sản xuất vàng miếng nếu đáp ứng điều kiện. Đồng thời, nghị định cũng mở rộng đối tượng được nhập khẩu vàng nguyên liệu, nhằm tăng nguồn cung hợp pháp cho thị trường. Theo Ngân hàng Nhà nước, mục tiêu lớn nhất là tạo nguồn cung dồi dào, minh bạch và đa dạng lựa chọn cho người dân. Khi nhiều doanh nghiệp tham gia, thị trường sẽ giảm độc quyền, hạ chi phí và thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với thế giới.



