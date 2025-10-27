Bảng chi tiêu của người kiếm 27,5 triệu/tháng, 1 mình nuôi 2 con

Mặc dù đã cố gắng đa dạng thu nhập kết hợp với đầu tư, nhưng người mẹ trong câu chuyện dưới đây vẫn chưa thể cảm thấy yên. Một mình nuôi 2 con, còn phải chăm lo cho bố mẹ già, nếu không cân đối chi tiêu, khả năng cao là không thể xoay sở nếu có việc gấp.

Hiện tại, thu nhập trung bình hàng tháng của cô dao động ở mức 20-27,5 triệu đồng tùy tháng, bao gồm lương từ công việc hành chính và các công việc phụ cùng lãi đầu tư. Điều khiến cô đau đầu nhất lúc này cũng giống như nhiều người khác: Làm sao cắt giảm chi tiêu bây giờ?

Tình hình thu - chi trong tháng 10 của 3 mẹ con

“Mình 35 tuổi, 1 mình nuôi 2 con: Bé gái 10 tuổi và bé trai mới 2 tháng tuổi. Mẹ con mình tuy không giàu nhưng bảo nghèo thì chắc cũng chẳng phải. Mình đã cố mua nhà và trả nợ xong, giờ đang cố đặt mục tiêu mua vàng cho con gái sau này đi lấy chồng, tầm 10 năm nữa tích được khoảng 1 - 1,5 cây vàng cho con.

Lương mình cố định chỉ 8,5 triệu/tháng, thu nhập ngoài dao động 3-5-10 triệu/tháng tùy tháng và tùy lãi đầu tư nữa. Nói chung đủ chi tiêu nhưng sao thấy khó dư ra quá. Các khoản chi cố định thì mình đang thấy cũng không bớt được ở đâu. Tiền điện nhiều do mình trả cho cả bố mẹ, ông bà cũng không khỏe nên hàng tháng mình đều gửi 3-4 triệu coi như lo được khoản tiêu vặt với đám xá ở quê cho ông bà ngoại.

Nhờ mọi người xem giúp mình xem có giảm khoản nào được nữa không? Hiện tại mình có khoảng hơn 100 triệu tiết kiệm, coi như khoản dự phòng cho 2 đứa thôi chứ cũng không nhiều” - Cô viết.

Trong phần bình luận của bài đăng, nhiều người bày tỏ sự nể phục với những gì mà cô đã làm được. Tự kiếm tiền mua nhà, trả nợ, giờ vẫn có quỹ dự phòng cho con, lo được một chút cho bố mẹ già, chứng tỏ bản thân cô cũng giỏi và rất nỗ lực. Còn về vấn đề chi tiêu hiện tại, phần lớn đều chung quan điểm: Khó cắt giảm và cũng không nên cắt giảm nữa.

Ảnh minh họa

“Một mình nuôi 2 con mà làm được thế là giỏi rồi mom ạ. Tích sản được cho con gái thì tốt nhưng cũng không nên áp lực quá, chi tiêu vậy đang ổn mà giờ giảm đi thì hoặc là phải bớt phần gửi về cho bố mẹ, hoặc là bớt tiền học hành, ăn uống, sinh hoạt của 3 mẹ con. Nói chung không nên giảm chi tiêu, cố tăng thu được nữa thì cố còn không hàng tháng dư 5-6 triệu cũng yên tâm rồi” - Một người khuyên.

“Có nhà là khỏe rồi mom ạ, còn lại cố gắng nuôi con học hành thôi chứ tính xa đến lúc con lập gia đình thì kể cũng khó, đôi khi áp lực quá cho mình nữa” - Một người động viên.

“Nuôi con nhỏ thì tốn kém lắm, nhiều khoản phát sinh nên là tập trung dự phòng tiền học hành, thăm khám của con đã. Còn mua vàng nếu mua được thì tốt, nhưng cũng không phải ưu tiên số 1 với tình hình hiện tại” - Một người chia sẻ.

Chi tiêu rất hợp lý rồi, làm sao để tăng tỷ lệ tiết kiệm?

Đây là tình huống quen thuộc với không ít người. Vấn đề lúc này không còn nằm ở việc kiểm soát chi tiêu nữa, mà là làm sao để tối ưu hóa nguồn thu và tối đa hóa khả năng tiết kiệm từ chính mức sống hiện tại.

Nếu cũng đang trong tình trạng chẳng biết phải cắt gọt chỗ nào trong bảng chi tiêu được nữa, bạn có thể tham khảo các gợi ý dưới đây, biết đâu sẽ tìm được "lối ra".

1 - Tự hỏi chính mình: Tiết kiệm để làm gì?

Lời khuyên này nghe có vẻ hơi văn mẫu nhưng đây là bước quan trọng nhất nếu bạn muốn nâng tỷ lệ tiết kiệm một cách bền vững. Khi không có mục tiêu rõ ràng, tiền để dành rất dễ bị tái sử dụng cho những việc không cần thiết, chẳng hạn như bù chi phí cho một chuyến đi bất ngờ hoặc nâng cấp điện thoại dù cái cũ vẫn dùng tốt.

Ảnh minh họa

Nếu bạn biết rõ mình cần 200 triệu để khởi nghiệp, hay muốn có 50 triệu để học kỹ năng mới trong năm nay, bạn sẽ tự khắt khe hơn trong việc giữ lại từng đồng. Mục tiêu càng rõ, tiết kiệm càng dễ thành thói quen chứ không chỉ là một nỗ lực nhất thời.

2 - Tăng thu nhập từ chính công việc hiện tại

Ngoài công việc chính, không phải ai cũng có thời gian để làm freelancer hay buôn bán online vào buổi tối. Nhưng ngay cả khi chỉ làm một công việc toàn thời gian, bạn vẫn có cách để tăng thu nhập. Có thể đó là đề xuất tăng lương hợp lý, chuyển nội bộ sang vị trí có đãi ngộ cao hơn, hoặc học thêm kỹ năng để nhận nhiều việc hơn, từ đó lương cũng cao hơn.

Khi chi tiêu không còn dư địa để cắt giảm, thì chỉ có tăng thu mới giúp bạn nâng tỷ lệ tiết kiệm. Và việc tăng thu từ nền tảng công việc bạn đang có sẽ ít rủi ro, ít mệt mỏi hơn nhiều so với việc chạy thêm 1-2 công việc ngoài giờ.

3 - Phân bổ lại danh mục tiết kiệm

Nếu đã có quỹ tiết kiệm, hãy cân nhắc phân bổ một phần tiền vào các kênh đầu tư hợp lý với mức độ hiểu biết của mình: Chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp uy tín, cổ phiếu cơ bản, vàng,...

Không nên để tiền nằm yên trong két sắt, cũng không nên dồn hết tiền vào khoản tiết kiệm gửi ngân hàng. Nếu đầu tư cần đa dạng hóa danh mục thì tiết kiệm cũng thế. Bạn có thể phân bổ tiền tiết kiệm thành 3 khoản: Tiền gửi ngân hàng, tiền mua vàng, tiền đầu tư với tỷ lệ tùy theo khẩu vị rủi ro cá nhân.

Tuy nhiên phải nhớ kỹ một điều: Hãy đầu tư với tư duy của người tiết kiệm có kế hoạch, không được ham giàu nhanh, không chạy theo đám đông và chỉ đầu tư vào những thứ bản thân hiểu rõ, hoặc chí ít là cũng không mù mờ!