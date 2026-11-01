Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bảng giá kiểm định các loại ô tô theo quy định mới

| | Thị trường

Theo biểu giá mới, mức giá tối đa dịch vụ đăng kiểm đối với ô tô con hiện ở mức hơn 280.000 đồng. Tuy nhiên, số tiền thực tế chủ xe phải thanh toán tại cơ sở đăng kiểm còn phụ thuộc vào giá niêm yết và các khoản thu theo quy định.

Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định quy định giá tối đa đối với dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, dịch vụ cấp giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng thuộc diện miễn kiểm định lần đầu.

Bảng giá kiểm định các loại ô tô theo quy định mới- Ảnh 1.

Một cơ sở kiểm định xe cơ giới tại Hà Nội. Ảnh: Lộc Liên.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 26/10, với các mức giá tối đa được quy định theo từng loại phương tiện, số chỗ ngồi, số trục và nguồn năng lượng sử dụng. Các mức giá này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), được áp dụng cụ thể như sau:

Loại phương tiện Xe thông thường (đồng) Xe năng lượng sạch (đồng)
Ô tô chở người đến 8 chỗ, không kể người lái 281.800 272.700
Ô tô chở người từ 9–23 chỗ, không kể người lái 336.400 327.300
Ô tô chở người từ 24–39 chỗ; xe cứu thương, chở phạm nhân, chở học sinh dưới 15 chỗ thuộc nhóm quy định 363.600 354.500
Ô tô chở người trên 39 chỗ; ô tô chở người chuyên dùng thuộc nhóm quy định 400.000 390.900
Ô tô tải, xe tải chuyên dùng, xe chuyên dùng 2 trục, khối lượng toàn bộ thiết kế dưới 4.000 kg 309.100 300.000
Ô tô tải, xe tải chuyên dùng, xe chuyên dùng 2 trục từ 4.000 kg; xe đầu kéo, xe kéo rơ-moóc 2 trục 354.500 336.400
Xe tải, xe chuyên dùng, xe đầu kéo, xe kéo rơ-moóc 3 trục 400.000 390.900
Xe tải, xe chuyên dùng, xe đầu kéo, xe kéo rơ-moóc 4 trục 472.700 445.500
Xe tải, xe chuyên dùng, xe đầu kéo, xe kéo rơ-moóc từ 5 trục trở lên 518.200 490.900
Xe chở người bốn bánh có gắn động cơ 281.800 272.700
Xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ 281.800 272.700
Xe quá khổ giới hạn, quá tải trọng kiểm định ngoài dây chuyền 336.400 327.300
Xe máy chuyên dùng 418.200 409.100

Theo bảng giá trên, các xe sử dụng năng lượng sạch được áp dụng mức giá dịch vụ kiểm định thấp hơn. Việc xác định phương tiện thuộc nhóm sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện với môi trường phải căn cứ vào cách phân loại theo quy định hiện hành và thông tin kỹ thuật được cơ quan có thẩm quyền ghi nhận.

Đối với rơ-moóc và sơmi rơ-moóc, biểu giá quy định riêng như sau:

Loại phương tiện Giá kiểm định tối đa (đồng)
Rơ-moóc và sơmi rơ-moóc từ 3 trục trở lên 290.900
Rơ-moóc 2 trục và sơmi rơ-moóc đến 2 trục 272.700
Rơ-moóc, sơmi rơ-moóc quá khổ giới hạn, quá tải trọng kiểm định ngoài dây chuyền 263.600

Ngoài ra, Bộ Xây dựng quy định mức giá tối đa đối với dịch vụ cấp giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng thuộc diện miễn kiểm định lần đầu là 54.500 đồng. Trường hợp cấp lại giấy chứng nhận và tem kiểm định, mức giá tối đa là 27.300 đồng.

Bộ Xây dựng giao Cục Đăng kiểm Việt Nam hướng dẫn, giám sát các cơ sở đăng kiểm xe cơ giới, xe máy chuyên dùng khi thu giá dịch vụ kiểm định và cấp giấy chứng nhận, tem kiểm định, bảo đảm thực hiện đúng quy định.

Theo Trường Vũ

Tiền phong

Từ Khóa:
kiểm định

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mỹ vừa báo tin cực vui đến Việt Nam

Mỹ vừa báo tin cực vui đến Việt Nam Nổi bật

Xăng giảm giá mạnh, hơn 1.800 đồng/lít từ 0h ngày 1/11

Xăng giảm giá mạnh, hơn 1.800 đồng/lít từ 0h ngày 1/11 Nổi bật

Tin vui cho tất cả người dân mua xe máy điện VinFast mới

Tin vui cho tất cả người dân mua xe máy điện VinFast mới

13:10 , 01/11/2026
Phát hiện Trung Quốc có hầm bí mật sâu 2.400 m dưới lòng núi: Không gian ngầm rộng hơn 303.000 m3, nghiên cứu loại vật chất có từ thuở sơ khai của vũ trụ

Phát hiện Trung Quốc có hầm bí mật sâu 2.400 m dưới lòng núi: Không gian ngầm rộng hơn 303.000 m3, nghiên cứu loại vật chất có từ thuở sơ khai của vũ trụ

13:01 , 01/11/2026
Kia K5 sắp nâng cấp lớn với màn hình 17 inch và động cơ hybrid, tăng cạnh tranh Camry

Kia K5 sắp nâng cấp lớn với màn hình 17 inch và động cơ hybrid, tăng cạnh tranh Camry

11:15 , 01/11/2026
Khoan thăm dò hơn 1.800 mỏ, phát hiện 'kho báu' khổng lồ tại láng giềng Việt Nam

Khoan thăm dò hơn 1.800 mỏ, phát hiện 'kho báu' khổng lồ tại láng giềng Việt Nam

10:31 , 01/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên