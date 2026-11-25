Tại thủ phủ Salem, Ủy ban Tiện ích Công cộng bang Oregon (Mỹ) vừa chính thức phê duyệt thỏa thuận pháp lý mang tính bước ngoặt giữa các tổ chức bảo vệ người tiêu dùng và công ty điện lực Pacific Power. Bộ quy định mới sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2027, thiết lập hàng rào bảo vệ hóa đơn tiền điện của các hộ gia đình trước làn sóng các trung tâm dữ liệu máy chủ trí tuệ nhân tạo đang ồ ạt xin cấp điện tại bang này.

Theo phán quyết của cơ quan quản lý bang Oregon, mọi trung tâm dữ liệu xây dựng mới hoặc các cơ sở hiện hữu có dự án mở rộng công suất lớn bắt buộc phải tự chi trả toàn bộ 100% chi phí đầu tư trạm biến áp, đường dây truyền tải và nguồn phát điện phục vụ riêng cho mình. Quy định này chấm dứt thông lệ trước đây của ngành điện vốn thường gộp chi phí nâng cấp lưới điện phục vụ các siêu máy chủ vào giá bán lẻ điện sinh hoạt, đẩy gánh nặng tài chính sang vai người dân thường.

Một trung tâm dữ liệu. Ảnh minh họa: 123net/Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

Điểm đặc biệt nhất trong quyết định của bang Oregon là điều khoản trách nhiệm xã hội bắt buộc: toàn bộ các trung tâm dữ liệu có công suất tiêu thụ từ 100 megawatt (MW) trở lên phải nộp thêm một khoản phụ phí trực tiếp vào quỹ tiết kiệm năng lượng cộng đồng. Nguồn tiền thu từ các trung tâm dữ liệu này sẽ được dùng để tài trợ chi phí sửa chữa mái nhà, gia cố lớp cách nhiệt chống lạnh và lắp đặt thiết bị tiết kiệm điện cho các hộ gia đình thu nhập thấp, người cao tuổi và người khuyết tật đang có nguy cơ bị cắt điện vì hóa đơn tăng cao.

Bên cạnh nghĩa vụ tài chính, quy định mới còn xác lập thứ tự ưu tiên sinh tồn trên lưới điện khi xảy ra khủng hoảng thời tiết. Trong các đợt nắng nóng cực đoan hoặc bão tuyết đóng băng làm lưới điện quá tải, công ty điện lực Pacific Power được trao toàn quyền cắt giảm hoặc ngắt nguồn cung cấp điện của các trung tâm dữ liệu trước tiên để giữ dòng điện duy trì hệ thống sưởi ấm và sinh hoạt thiết yếu cho các khu dân cư.

Ngoài ra, Ủy ban Tiện ích Công cộng bang Oregon cũng ra điều kiện cứng rằng một trung tâm dữ liệu mới chỉ được phép đấu nối vào mạng lưới của Pacific Power nếu chứng minh đã có sẵn nguồn cung cấp điện sạch không phát thải carbon tương ứng để tự vận hành. Điều khoản này nhằm ngăn chặn nguy cơ cơn khát điện của các máy chủ AI làm phá sản mục tiêu luật định HB 2021 của bang Oregon về việc chuyển đổi 100% sang nguồn điện không phát thải vào năm 2040.