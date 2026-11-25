Chỉ 9 ngày trước, Darrell Dai, cựu kỹ sư nghiên cứu robot của Nvidia, đăng tải thông báo nghỉ việc trên mạng xã hội X và LinkedIn. Bài đăng nhanh chóng lan truyền, thu hút hơn 7 triệu lượt hiển thị riêng trên X.

Dai cho biết quyết định rời Nvidia xuất phát từ sự thất vọng trước việc công ty thiếu minh bạch về sự ra đi của CEO Jensen Huang. Tuy nhiên, sau khi Huang được khôi phục chức vụ, vị kỹ sư này đã có động thái mới, thừa nhận rằng mình có thể đã đưa ra quyết định quá vội vàng.

Trong bài đăng cập nhật, Dai cho biết anh không loại trừ khả năng quay lại Nvidia. Dù vậy, anh muốn dành thời gian để suy nghĩ thấu đáo hơn trước khi đưa ra quyết định tiếp theo.

Ảnh: X@darrell_dai

Đáng chú ý, quyết định nghỉ việc của Dai đã chính thức có hiệu lực. Ngày làm việc cuối cùng của anh tại Nvidia là 19/11, chỉ vài ngày trước khi Jensen Huang trở lại vị trí CEO.

Theo Tom's Hardware, Huang từ chức CEO Nvidia cách đây 11 ngày, sau khi xuất hiện các thông tin về hai mối quan hệ ngoài hôn nhân riêng biệt. Một trong số đó được cho là có liên quan đến một phụ nữ Trung Quốc bị nghi ngờ là nhân viên tình báo.

Dù xuất hiện những thông tin cáo buộc về hành vi thiếu chuẩn mực của Huang trong cách đối xử với nhân viên, Nvidia vẫn nhận được nhiều sự ủng hộ từ nội bộ. Công ty hiện duy trì mức đánh giá rất tích cực trên nền tảng Glassdoor. Nhiều nhân viên cũng công khai kêu gọi đưa vị CEO trở lại thông qua diễn đàn nội bộ.

Một bản kiến nghị trực tuyến yêu cầu khôi phục chức vụ cho Huang đã thu hút hơn 150.000 chữ ký, trong đó có cả những nhân vật nổi tiếng như tỷ phú Elon Musk.

Trước đó, nhà đồng sáng lập Nvidia đã công khai thừa nhận có quan hệ ngoài hôn nhân với Alice Huang, một lãnh đạo của công ty Megaspeed. Trong tuyên bố của mình, Huang gửi lời xin lỗi tới người vợ đã gắn bó với ông 41 năm, Lori Huang, cùng hai người con Spencer Huang và Madison Huang. Cả hai người con hiện cũng đang làm việc tại Nvidia.

Vài ngày sau lời thừa nhận này, The New York Times tiếp tục đăng tải một bài điều tra, cáo buộc Huang có mối quan hệ ngoài luồng với Kimberly Powell, một lãnh đạo Nvidia từng trực tiếp báo cáo công việc cho ông. Thông tin được tờ báo dẫn từ 5 nguồn tin giấu tên trong nội bộ công ty. Huang từ chức CEO vào ngày hôm sau. Cả ông và Powell đều chưa lên tiếng về cáo buộc này.

Liên quan đến việc Huang trở lại vị trí lãnh đạo, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã liên hệ với HĐQT Nvidia và thậm chí tuyên bố chính mình là người đứng sau thỏa thuận đưa Huang trở lại, theo CNBC.

Sau khi Nvidia công bố quyết định khôi phục chức vụ cho Huang, cổ phiếu công ty đã tăng hơn 30% khi thị trường mở cửa.

Về phía Darrell Dai, dù đã chính thức rời Nvidia, cánh cửa quay trở lại công ty vẫn chưa hoàn toàn khép lại. Anh cho biết muốn đưa ra lựa chọn tiếp theo với một tâm thế bình tĩnh và sáng suốt hơn.