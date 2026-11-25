Cùng với sự bùng nổ của các công cụ trợ lý AI tự hành (AI agents) có khả năng tự mở trình duyệt, đăng nhập vào các trang web và bấm nút thao tác thay con người, ngày càng nhiều người tiêu dùng tại Mỹ có thói quen giao thẳng tên đăng nhập cùng mật khẩu ngân hàng cho trợ lý AI để nhờ phân tích bảng sao kê chi tiêu, tự động thanh toán hóa đơn điện nước hoặc săn mua hàng giảm giá. Trước làn sóng này, trong tuần lễ kết thúc vào ngày 20/11/2026, năm định chế ngân hàng thương mại hàng đầu nước Mỹ gồm JPMorgan Chase, Bank of America, Citibank, Citizens Bank và PNC Bank đã đồng loạt cập nhật bộ điều khoản thỏa thuận tài khoản số gửi tới hàng chục triệu khách hàng.

Nội dung cốt lõi vừa được bổ sung vào hợp đồng sử dụng dịch vụ ngân hàng quy định rõ: một khi chủ tài khoản tự nguyện chia sẻ thông tin đăng nhập, mật khẩu hoặc cấp quyền truy cập cho bất kỳ công cụ AI agent bên thứ ba nào, thì mọi hành động và lệnh chuyển tiền do công cụ AI đó thực hiện sau đó đều được ngân hàng coi là giao dịch hợp pháp đã được chính chủ tài khoản trực tiếp ủy quyền.

Ảnh minh họa: Michal Jarmoluk/Pixabay (qua TechRadar)

Trong hệ thống pháp luật ngân hàng tại Mỹ, ranh giới giữa một giao dịch không được ủy quyền (như khi kẻ gian trộm thẻ hoặc lừa đảo chiếm đoạt tài khoản) và một giao dịch đã được ủy quyền mang ý nghĩa sống còn đối với túi tiền của người gửi. Theo đạo luật bảo vệ người tiêu dùng đối với giao dịch điện tử, nếu tài khoản bị kẻ xấu tự ý đột nhập rút tiền, ngân hàng có trách nhiệm hoàn trả lại phần lớn hoặc toàn bộ số tiền bị mất cho khách hàng; nhưng nếu giao dịch bị xếp vào diện đã được chủ tài khoản ủy quyền thông qua trợ lý AI, ngân hàng được miễn trừ hoàn toàn nghĩa vụ bồi hoàn.

Quy định mới đồng nghĩa với việc nếu người dùng chỉ dặn trợ lý AI mua một món đồ giá 50 USD nhưng AI gặp lỗi ảo giác đặt mua nhầm món hàng 5.000 USD, hoặc chuyển tiền nhầm sang tài khoản người lạ như những sự cố vừa xảy ra trên một số nền tảng AI gần đây, khách hàng sẽ không thể yêu cầu ngân hàng hủy giao dịch hay hoàn tiền. Nghiêm trọng hơn, các điều khoản mới của Citibank, Citizens và PNC chỉ rõ ngay cả trong trường hợp chính công cụ AI agent của bên thứ ba bị tin tặc xâm nhập, thao túng bằng câu lệnh độc hại để rút sạch tiền trong tài khoản ngân hàng, lỗi vẫn thuộc về khách hàng vì đã trao chìa khóa tài khoản cho bên thứ ba.

Người phát ngôn của ngân hàng Citibank khẳng định trong thông cáo phát đi ngày 20/11/2026 rằng khi các công cụ AI bên thứ ba ngày càng phổ biến, ngân hàng muốn khách hàng hiểu rõ rủi ro pháp lý và tài chính trước khi giao thông tin đăng nhập cho máy móc. Động thái đồng loạt dựng rào chắn pháp lý của 5 ngân hàng lớn nhất nước Mỹ cũng tạo tiền đề cho sự ra đời của các chuẩn xác thực mới - tương tự giao thức Định danh AI agent có giới hạn hạn mức mà Ngân hàng Trung ương Singapore đang xây dựng - nhằm tách biệt rõ quyền hạn của trợ lý AI với chìa khóa tài khoản gốc của con người.

Tổng hợp từ TechRadar