Bằng sáng chế gây tranh cãi của Meta: AI có thể duy trì tài khoản người dùng đã qua đời

Theo nội dung bằng sáng chế, Meta đề xuất xây dựng một hệ thống AI dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) nhằm tạo ra một dạng “bản sao kỹ thuật số” của người dùng. Hệ thống này được huấn luyện từ dữ liệu hành vi trong quá khứ, bao gồm bài đăng, bình luận, cách tương tác, phong cách ngôn ngữ và thói quen sử dụng mạng xã hội.

Từ các dữ liệu này, AI có thể tái hiện cách người dùng phản ứng và tương tác, thực hiện những hành động quen thuộc như thả like, bình luận vào bài viết của người khác, hoặc trả lời tin nhắn, tương tự như khi người đó còn hoạt động trên Facebook hay các nền tảng thuộc Meta.

Trong tài liệu bằng sáng chế, Meta cho rằng việc một người dùng đột ngột ngừng hoạt động trong thời gian dài hoặc qua đời có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn bè, người theo dõi và các cộng đồng trực tuyến mà họ từng tham gia. Công nghệ AI được đề xuất nhằm duy trì sự hiện diện số, giúp các mối quan hệ và tương tác trực tuyến không bị gián đoạn.

Bằng sáng chế này được Meta nộp đơn từ năm 2023, trong đó Andrew Bosworth - Giám đốc Công nghệ (CTO) của Meta là một trong những người đứng tên chính.

Trả lời Business Insider , người phát ngôn của Meta nhấn mạnh rằng việc được cấp bằng sáng chế không đồng nghĩa với việc công ty sẽ triển khai công nghệ này trong sản phẩm thực tế. Meta khẳng định hiện chưa có kế hoạch đưa hệ thống AI nói trên vào sử dụng, đồng thời cho biết nhiều bằng sáng chế chỉ mang tính nghiên cứu, định hướng dài hạn cho tương lai.

Dù mới chỉ dừng ở mức ý tưởng, bằng sáng chế của Meta đã làm dấy lên nhiều tranh luận liên quan đến đạo đức, quyền riêng tư và tác động tâm lý. Một số chuyên gia lo ngại rằng việc AI tiếp tục “hành xử” như một người đã khuất có thể làm mờ ranh giới giữa con người thật và thực thể nhân tạo, đồng thời đặt ra câu hỏi về quyền kiểm soát dữ liệu cá nhân sau khi người dùng qua đời.

Ngoài ra, việc hình ảnh và hành vi của người đã khuất vẫn tiếp tục xuất hiện trên mạng xã hội cũng được cho là có thể ảnh hưởng đến cách con người đối diện với mất mát và ký ức.

Bằng sáng chế mới của Meta cho thấy tham vọng của các tập đoàn công nghệ lớn trong việc mở rộng vai trò của AI trong đời sống số, thậm chí vượt qua cả ranh giới sinh - tử. Tuy nhiên, việc công nghệ này có nên được triển khai hay không vẫn phụ thuộc vào khung pháp lý, chuẩn mực đạo đức và sự chấp nhận của xã hội trong tương lai.