Nhiều tài xế sập bẫy của kẻ lừa đảo qua mạng, bị chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

15-02-2026 - 16:25 PM | Kinh tế số

Nguyễn Phước Anh đã lừa đảo nhiều tài xế vận chuyển hàng hoá liên tỉnh, chiếm đoạt số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp với Công an phường An Khê bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Phước Anh (SN 1990, trú phường An Khê) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nhiều tài xế sập bẫy của kẻ lừa đảo qua mạng, bị chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng- Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Phước Anh và quyết định truy nã. (Ảnh: CA)

Kết quả điều tra xác định: Từ tháng 1/2024, Nguyễn Phước Anh sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo tham gia các hội nhóm như “Hội lái xe Bắc - Nam”, “Hội xe tải Bình Định - Sài Gòn”… để tìm tài xế có nhu cầu vận chuyển hàng.

Đối tượng đồng thời tìm kiếm người có hàng hóa cần thuê xe tải, sau đó chụp hình thông tin lô hàng gửi cho tài xế, thỏa thuận giá cước và yêu cầu chuyển tiền đặt cọc để được nhận hàng. Tin tưởng, nhiều tài xế đã chuyển tiền vào tài khoản của đối tượng. Sau khi nhận tiền, Nguyễn Phước Anh lập tức chặn liên lạc, chiếm đoạt tiền đặt cọc.

Với thủ đoạn trên, kẻ này đã lừa đảo nhiều tài xế vận chuyển hàng hóa liên tỉnh, chiếm đoạt số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã. Trong thời gian lẩn trốn, đối tượng liên tục di chuyển qua nhiều địa phương như Bắc Ninh, Huế, TP.HCM nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan công an.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự giao Tổ truy nã tập trung xác minh, truy bắt. Bằng tinh thần kiên trì, bám sát di biến động, phối hợp chặt chẽ với công an các địa phương nêu trên, đến ngày 13/2, khi đối tượng trở về Đà Nẵng thăm người thân, Tổ truy nã đã bắt giữ an toàn.

Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự đã ra lệnh tạm giam đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng.

Cũng theo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tổ chức truy bắt thành công 6 đối tượng truy nã, trong đó có 4 đối tượng lẩn trốn ở nước ngoài, thể hiện quyết tâm “truy đến cùng, bắt bằng được”, không để tội phạm có cơ hội tiếp tục gây án hoặc thách thức pháp luật.

Theo Thanh Ba

VTC News

lừa đảo

