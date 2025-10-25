Báo Anh gọi tên một sân bay Việt Nam, kỳ vọng cạnh tranh với cả Dubai

Việt Nam đang xúc tiến xây dựng Sân bay Quốc tế Long Thành với tham vọng không chỉ làm trung tâm hàng không khu vực mà còn "ghi danh" vào nhóm các sân bay lớn nhất thế giới.

Báo Anh Daily Mail đã đánh giá Long Thành sẽ trở thành "một trong những sân bay lớn nhất thế giới" và cạnh tranh với các sân bay như Dubai hay Dallas.

Theo bài báo, khoản đầu tư cho dự án Long Thành vào khoảng £9,5 tỷ (tương đương khoảng 16 tỷ USD) và diện tích khoảng 5.000 ha. Bài viết nêu rằng dự án này "sẽ có ba ga hành khách và bốn đường cất-hạ cánh" trong giai đoạn đầu vận hành, với công suất dự kiến lên tới 100 triệu hành khách/năm – khi hoàn tất – và giai đoạn đầu đặt mục tiêu 25 triệu hành khách.

Bên cạnh đó, nguồn tin quốc tế khác như Travel & Tour World chỉ rõ: "Việt Nam đang xây dựng Sân bay Long Thành … để đưa đất nước vào nhóm các trung tâm hàng không lớn toàn cầu có thể đón 100 triệu lượt khách mỗi năm".

Báo cáo của hãng phân tích hàng không có trụ sở tại Anh, OAG, trước đó cũng nêu Sân bay Quốc tế Long Thành hiện đang được xây dựng với mục tiêu phục vụ 100 triệu hành khách mỗi năm qua bốn nhà ga và đường cất-hạ cánh. Và nhấn mạnh sân bay này "sẽ thay thế công suất từ sân bay Tân Sơn Nhất của TP.Hồ Chí Minh bị quá tải".

Sân bay Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia, được kỳ vọng sẽ trở thành cửa ngõ hàng không hiện đại bậc nhất, góp phần nâng cao năng lực trung chuyển quốc tế của Việt Nam.

Cảng HKQT Long Thành nằm tại xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai, cách trung tâm TP HCM khoảng 40 km về phía đông. Với vị trí chiến lược, sân bay này được định hướng chia sẻ áp lực khai thác với sân bay Tân Sơn Nhất vốn đang quá tải, đồng thời đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách và hàng hóa ngày càng tăng cao.

Giai đoạn 1 dự án sân bay Long Thành theo kế hoạch sẽ hoàn thành cuối năm nay, khai thác từ giữa năm 2026. Hiện kết nối giữa cảng hàng không này về phía TP HCM chủ yếu chỉ có các trục chính gồm: cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây và quốc lộ 51 - 1 - xa lộ Hà Nội. Sắp tới sẽ hình thành kết nối với TP HCM bằng metro.