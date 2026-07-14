Bão Ba Vì tạo ra hiện tượng lạ ở Trung Quốc, đi ngược lại định luật thông thường

Gió mạnh do bão Bavi gây ra đã tạo nên một hiện tượng thác nước ngược xoáy vào thứ Bảy (12/7) tại thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc, tạo nên một cảnh tượng hiếm gặp.

Đoạn video ghi lại vào thứ Bảy (12/7) cho thấy gió mạnh đến mức thổi bay dòng nước đang đổ xuống, khiến Thác nước Đại Long Khưu cao 197 mét trông như đang chảy ngược lên bầu trời.

Nước thác "chảy ngược" ở Trung Quốc

Bão Bavi, cơn bão thứ chín trong năm nay, đã đổ bộ liên tiếp dọc theo bờ biển tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc vào đêm thứ Bảy.

Bão Bavi cũng là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Trung Quốc đại lục năm nay, đã mang theo mưa lớn đến bờ biển phía đông gây ra gió mạnh ở các thành phố đông dân cư, thử thách khả năng ứng phó với thời tiết cực đoan của đất nước.

Đến sáng Chủ nhật (13/7), bão Bavi đã suy yếu thành bão nhiệt đới khi tiến sâu vào đất liền, nhưng các nhà dự báo thời tiết cảnh báo rằng hệ thống bão có quy mô tương đương nước Pháp này có thể gây ra mưa kéo dài và trên diện rộng khắp miền đông và bắc Trung Quốc trong những ngày tới.

Theo thống kê của Reuters dựa trên các số liệu do truyền thông công bố, hơn 2,8 triệu người đã được sơ tán.

Trong số đó, hơn 2,2 triệu người ở Chiết Giang, một cường quốc kinh tế và công nghệ trong nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Hiện chưa có báo cáo chính thức nào về trường hợp tử vong hoặc bị thương.

Đài truyền hình nhà nước CCTV đưa tin, hơn 1.300 cây đã đổ ở Nhạc Thanh (Ôn Châu, Chiết Giang), trong đó hơn 700 cây bị bật gốc hoàn toàn. Mực nước lũ cao nhất đạt khoảng một nửa chiều cao của lốp xe.

Nguồn: SCMP, Reuters