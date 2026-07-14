Ukraine không có mục tiêu tương đương máy bay ném bom Nga, đồng thời Nga cũng không cần thiết phải tổ chức những kế hoạch mất nhiều thời gian như vậy.

Đây là tóm tắt những nguyên nhân giải thích cho việc Nga không tiến hành các chiến dịch đặc nhiệm như “Chiến dịch Mạng nhện” (Operation Spiderweb) của Ukraine.

Sau “Chiến dịch Mạng nhện” thành công do lực lượng đặc nhiệm Ukraine thực hiện hồi tháng 6 năm ngoái, các cuộc thảo luận ở Nga về việc cần tiến hành các chiến dịch tương tự trên lãnh thổ do Ukraine kiểm soát vẫn tiếp tục, thậm chí có người còn cho rằng Nga đơn giản là “không thể thực hiện một chiến dịch quy mô lớn như vậy”.

Các chuyên gia từ kênh Telegram “Biên niên sử quân sự” của Nga đã lưu ý đến thực tế này và giải thích ở đây không có nguyên nhân gì thuộc về ý chí, khả năng tổ chức hay năng lực tác chiến, mà đơn giản là Nga không cần thiết phải triển khai các chiến dịch kiểu như “Chiến dịch Mạng nhện”.

“… vấn đề không phải là thiếu ý chí, mà là sự khác biệt quan trọng về tiềm lực quân sự, địa lý và bản chất của các mục tiêu. Nga đang theo đuổi mục tiêu tiêu diệt lực lượng Ukraine bằng các phương pháp khác”, các chuyên gia nhận định.

Theo họ, có hai lý do chính cho điều này mà điều đầu tiên là ở Ukraine không có mục tiêu nào tương đương với các mục tiêu của Nga.

Ukraine không có máy bay ném bom Tu-95, Tu-160, Tu-22M3 hay AWACS A-50, tức là thiếu những mục tiêu đủ quan trọng để Nga phải tổ chức một chiến dịch đặc nhiệm kiểu như “Operation Spiderweb”.

Lực lượng không quân chiến lược của Nga là một nguồn lực khó thay thế, chúng không được tái sản xuất với số lượng đủ (ngoại trừ Tu-160). Do đó, việc mất dù chỉ 1 máy bay ném bom chiến lược cũng là thiệt hại đáng kể, chứ chưa nói đến việc mất 3 chiếc trở lên.

Các máy bay Su-27, Su-24 (máy bay mang tên lửa Storm Shadow/ SCALP-EG) và F-16/Mirage 2000 được chuyển giao của Ukraine thường không được triển khai ở các sân bay trên lãnh thổ Ukraine, mà thường cất cánh từ sân bay của các nước NATO ở xung quanh Ukraine.

Hơn nữa, việc thay thế những tổn thất này (chủ yếu là máy bay nước ngoài) trong trường hợp xảy ra sự cố sẽ dễ dàng hơn nhiều so với máy bay ném bom hạng nặng, tầm xa.

Nguyên nhân thứ hai là học thuyết quân sự của Nga (Chiến dịch Quân sự Đặc biệt vốn dựa trên học thuyết đó) về bản chất là “rất bảo thủ” và dựa vào ưu thế hỏa lực áp đảo hơn là các hoạt động đặc biệt bất đối xứng.

Nếu cần tấn công một sân bay ở Starokostiantyniv hoặc Myrhorod, lực lượng Nga không cần phải vất vả bí mật tập hợp những chiếc xe tải chở đầy máy bay không người lái FPV ở vùng Khmelnytskyi của Ukraine.

Thay vào đó, Nga chỉ cần phóng một gói gồm 10-20 tên lửa hành trình Kalibr/Kh-101, tên lửa Iskander và một loạt máy bay không người lái Geran là có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ mà Ukraine cần rất nhiều thời gian mới hoàn thành.

Tóm lại, các chuyên gia lưu ý việc phá hoại bằng máy bay không người lái là một điều cần thiết đối với Ukraine, đây là một biện pháp để tiếp cận các mục tiêu cách xa hơn 2.000km, do nước này thiếu các tên lửa tấn công tầm xa.

Trong khi đó, Nga không gặp phải vấn đề này.

Lực lượng Vũ trang Nga có nhiều tên lửa và UAV có thể tấn công đến bất kỳ điểm nào ở Ukraine, với đủ loại phương tiện phóng như: Tàu chiến, máy bay ném bom/máy bay chiến đấu và các hệ thống đặt trên mặt đất.