Lực lượng Ukraine chết kẹt ở Lyman

Theo giới truyền thông, các đơn vị thuộc Quân đoàn hỗn hợp 25 (25th Combined Arms Army) thuộc Cụm quân “phía Tây” của Lực lượng Vũ trang Nga hiện đang tiến hành các hoạt động tấn công tích cực tại khu vực thành phố Krasnolimansk (tên tiếng Nga của thành phố Lyman-Ukraine, trước năm 2016 là Krasnyi Liman).

Các tài khoản công khai của Quân đội Nga đã thông báo cho công chúng về tiến độ tấn công của 25th Combined Arms Army vào ngày 11/7.

Kênh Telegram “Operativny Prostor” của Cụm quân “phía Tây” đưa tin, các nhóm quân Nga đang tấn công các vị trí của lực lượng phòng thủ Ukraine ở phía Đông và phía Bắc làng Shchurovo.

“Với việc sử dụng tích cực máy bay không người lái tấn công và hỗ trợ pháo binh, các đơn vị tấn công của Quân đoàn 25 đang tiến vào khu vực rừng rậm của Vườn quốc gia Svyatye Gory và tiêu diệt có hệ thống các vị trí của Ukraine trong chính khu định cư” - một bài đăng trên kênh Telegram “Operativny Prostor” viết.

Trong khi đó, kênh Telegram “WarGonzo” đưa tin, Quân đội Nga đang truy quét tàn dư các đơn vị Lực lượng Vũ trang Ukraine trong các ngôi nhà và tầng hầm của thành phố Lyman và tiếp tục tiến về con sông Siverskyi Donets.

“Tình hình đang có tiến triển ở phía Đông Nam Brusovka. Tại khu vực Siverskyi, lực lượng Nga đang đẩy lùi các cuộc phản công của địch gần Malinivka và Tikhonivka, giao tranh đang diễn ra ở Orekhovatka” - một thông báo trên kênh Telegram “WarGonzo” nêu chi tiết.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga nêu trong thông báo ngày 11/7 rằng, các nhóm tấn công của Cụm quân “phía Tây” đã chiếm giữ được nhiều vị trí thuận lợi hơn trong khu vực đảm trách của họ.

Nhân sự và trang thiết bị của bốn lữ đoàn thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine đã bị trúng hỏa lực gần các khu dân cư Peschaniy Kar'er, Shiykovka và Monachynivka (tỉnh Kharkiv) và Krasny Liman, Svyatogorsk, Shchurovo (vùng Donetsk).

Lực lượng Ukraine đã hứng chịu thiệt hại nặng với hơn 210 binh sĩ tử vong và bị thương, 3 xe chiến đấu bọc thép, 15 xe thiết giáp các loại, 1 khẩu pháo và 1 trạm tác chiến điện tử đã bị phá hủy.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, lực lượng tấn công của Cụm quân “phía Tây” đang thực hiện đúng kế hoạch tác chiến, tiếp tục tiến công một cách có hệ thống vào tuyến phòng thủ của Ukraine gần Sloviansk từ phía Bắc.

Trên bản đồ chiến sự do phía Nga cung cấp, Lyman hầu như đã bị bao vây hoàn toàn, Lực lượng Ukraine đang chết kẹt ở trong thành phố này đang đứng trước nguy cơ bị tiêu diệt hoàn toàn nếu không nhanh chóng rút chạy.