Báo châu Âu tán dương: Việt Nam đã lập nên kỳ tích

Báo điện tử Elcomun (Tây Ban Nha) ngày 19/1 đăng tải bài viết với tiêu đề “Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIV, tầm nhìn cho tương lai”.

Theo nhận định của tờ báo, nền kinh tế Việt Nam đã không ngừng phát triển qua từng năm, vươn lên trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Elcomun nhấn mạnh rằng “kỳ tích này cần được đánh giá cao nếu đặt trong bối cảnh xuất phát điểm của Việt Nam là một nền kinh tế suy yếu nghiêm trọng do chiến tranh”.

Bài báo điểm lại chặng đường phát triển của Việt Nam trong hơn 40 năm thực hiện công cuộc Đổi Mới, bắt đầu từ năm 1986, khi đất nước chuyển sang mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Các cải cách trong nông nghiệp, chính sách mở cửa thương mại, khuyến khích khu vực kinh tế tư nhân và thu hút đầu tư nước ngoài đã tạo ra động lực tăng trưởng bền bỉ trong suốt nhiều thập kỷ.

Tiến trình hội nhập quốc tế được thúc đẩy mạnh mẽ từ đầu thế kỷ XXI, đặc biệt sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vào năm 2007. Kể từ đó, Việt Nam dần khẳng định vai trò là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu, dựa trên nền tảng sản xuất – chế tạo, xuất khẩu và thị trường nội địa ngày càng mở rộng.

Trong giai đoạn 2011–2025, GDP của Việt Nam tăng trưởng bình quân khoảng 6,3% mỗi năm. Quy mô nền kinh tế ước đạt 510 tỷ USD vào năm 2025, GDP bình quân đầu người tiệm cận 5.000 USD, đưa Việt Nam gia nhập nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao. Theo Cục Thống kê, GDP theo giá hiện hành năm 2025 của Việt Nam ước đạt 514 tỷ USD, tăng 38 tỷ USD so với mức 476 tỷ USD của năm 2024.

Báo Tây Ban Nha cho rằng tốc độ phát triển kinh tế nhanh chóng đã giúp Việt Nam đạt được những bước tiến vượt bậc trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, đổi mới sáng tạo và an sinh xã hội. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm mạnh, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế vượt 95% dân số, tuổi thọ trung bình đạt gần 75 tuổi. Chỉ số phát triển con người (HDI) đạt 0,766, trong khi xếp hạng Hạnh phúc thế giới của Liên hợp quốc tăng 33 bậc, phản ánh sự cải thiện toàn diện về chất lượng sống và phúc lợi xã hội.

Kết luận bài viết, Elcomun nhận định Việt Nam có tiềm năng trở thành hình mẫu toàn cầu cho các quốc gia khao khát và quyết tâm xây dựng chủ nghĩa xã hội. Theo tờ báo, việc xây dựng một quốc gia xã hội chủ nghĩa đòi hỏi những chính sách phù hợp nhằm giải quyết các thách thức môi trường và toàn cầu, đồng thời ưu tiên phát triển công nghệ thông tin phục vụ con người. Một Việt Nam độc lập, thịnh vượng và tự lực ngày nay là kết quả của 96 năm lãnh đạo và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng đã dẫn dắt dân tộc đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, từ khi giành được độc lập dân tộc và thống nhất đất nước đến giai đoạn phát triển như hiện nay.