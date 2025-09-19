Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bão chồng bão trên Biển Đông, dự báo 1 cơn bão rất mạnh có nguy cơ ảnh hưởng tới nước ta

19-09-2025 - 09:26 AM | Xã hội

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong những ngày tới, một cơn bão rất mạnh có thể ảnh hưởng tới nước ta.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hồi 4 giờ ngày 20-9, vị trí tâm bão số 8 (Mitag) ở khoảng 23,1 độ Vĩ Bắc; 113,7 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 6 (39-49 km/giờ), giật cấp 8.

Bão chồng bão trên Biển Đông, dự báo 1 cơn bão rất mạnh có nguy cơ ảnh hưởng tới nước ta- Ảnh 1.

Dự báo một cơn bão mạnh có thể ảnh hưởng tới đất liền nước ta trong cuối tháng 9

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng Phòng Dự báo thời tiết, cho biết dự báo bão số 8 di chuyển theo hướng Tây Bắc, có khả năng đi vào khu vực ven biển phía Đông Trung Quốc.

"Sau khi đổ bộ, bão suy yếu dần thành áp thấp và tan, vì vậy nhiều khả năng không ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam"- ông nhận định.

Tuy nhiên, khu vực Đông Bắc Biển Đông sẽ có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao 3-5 m, biển động rất mạnh. 

Sau khi suy yếu trên đất liền Trung Quốc, hoàn lưu áp thấp nhiệt đới có thể trôi về khu vực đất liền nước ta, có thể gây mưa rải rác cho Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong những ngày cuối tuần.

Dự báo bão mới nhất

Đặc biệt, thông tin về tình hình dự báo bão trong những ngày tới, Trưởng Phòng Dự báo thời tiết thông tin hiện ở vùng biển phía Đông Philippines đang có cơn bão Ragasa.

Dự báo bão này có thể hướng về khu vực gần Việt Nam trong khoảng ngày 24 đến 26-9. Đây có thể là một cơn bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, cần theo dõi chặt chẽ.

"Bão có thể gây gió mạnh và mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ cũng như các tỉnh Trung Bộ từ Thanh Hóa trở vào" - ông Hưởng lo ngại. 

Theo nhận định xa, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo từ nay đến cuối năm 2025, Biển Đông có thể xuất hiện khoảng 5-7 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó 2-4 cơn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Theo Thùy Linh

Người lao động

