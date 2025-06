Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo VPB O.Life+ An tâm tận hưởng cuộc sống thịnh vượng

Công ty Cổ phần Bảo hiểm OPES (Công ty con thuộc hệ sinh thái VPBank), phối hợp cùng đơn vị đồng bảo hiểm là Công ty TNHH Bảo hiểm Phi nhân thọ MSIG Việt Nam (Công ty bảo hiểm 100% vốn đầu tư Nhật Bản) ra mắt sản phẩm bảo hiểm bệnh hiểm nghèo VPB O.Life+ phân phối chính thức tại VPBank. Đây là một giải pháp tài chính thiết thực, giúp người bệnh và gia đình giảm bớt gánh nặng chi phí chăm sóc sức khỏe, an tâm điều trị chủ động ổn định tài chính cuộc sống.

Bảo hiểm VPB O.Life+ được thiết kế chuyên biệt dành riêng cho khách hàng của VPBank, mong muốn mỗi gia đình Việt chuẩn bị giải pháp tài chính dự phòng chuyên sâu trước những rủi ro về sức khỏe liên quan đến các bệnh ung thư, bệnh hiểm nghèo. VPB O.Life+ được nghiên cứu và xây dựng với nhiều ưu điểm vượt trội như mức bảo hiểm cao lên tới 1.5 tỷ đồng, hỗ trợ trang trải chi phí điều trị bệnh hiểm nghèo. Đặc biệt, bảo hiểm VPB O.Life+ chi trả cho quyền lợi bệnh ung thư ngay từ giai đoạn sớm đến giai đoạn muộn, đồng thời bảo vệ các bệnh hiểm nghèo phổ biến như: nhồi máu cơ tim, đột quỵ nghiêm trọng và tiểu đường (gồm cả tuýp 1 và tuýp 2). Sản phẩm mang đến quyền lợi bảo hiểm trọn vẹn trên suốt hành trình của Khách hàng: chi trả bảo hiểm khi khách hàng chẩn đoán mắc bệnh ung thư ngay từ giai đoạn sớm, chi trả trợ cấp nằm viện để an tâm điều trị bệnh, hỗ trợ tài chính khi phát hiện bệnh hiểm nghèo và không may tử vong.

Thêm một điểm cộng của VPB O.Life+ là quy trình tham gia đơn giản, khách hàng trả lời kê khai trung thực về tình trạng sức khỏe qua 4 câu hỏi của Người được bảo hiểm. VPB O.Life+ cũng được thiết kế với 04 gói bảo hiểm đa dạng, may đo phù hợp với từng nhu cầu và khả năng tài chính riêng biệt của khách hàng với giá trị bảo vệ từ 350.000.000 đến 1.500.000.000 đồng. Khách hàng có thể lựa chọn thời hạn bảo hiểm linh hoạt từ ngắn hạn (tái tục hàng năm) đến dài hạn (tối đa 5 năm), với thời gian chờ chỉ từ 90 ngày đảm bảo quyền lợi tối ưu cho Khách hàng.

VPB O.Life+ ưu việt với chính sách phí bảo hiểm linh hoạt theo độ tuổi và giới tính, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng khác nhau, đặc biệt là nhóm khách gia đình, áp dụng từ 1 tuổi đến 57 tuổi và duy trì tái tục đến 65 tuổi, đảm bảo cho các thành viên trong gia đình đều được bảo vệ và dự phòng chi phí chữa trị kịp thời trong trường hợp không may mắc bệnh ung thư, bệnh hiểm nghèo, tiểu đường.

Với những lợi ích thiết thực, VPB O.Life+ không chỉ là giải pháp tài chính giúp khách hàng VPBank yên tâm trước các rủi ro y tế lớn, mà còn thể hiện định hướng của OPES & MSIG trong việc mang đến những giá trị thịnh vượng bền vững, hướng đến sức khỏe và sự an toàn của cộng đồng.

"VPB O.Life+ không đơn thuần là một sản phẩm bảo hiểm mà còn là giải pháp tài chính toàn diện, chuyên sâu, hiện thực hóa định hướng phát triển của OPES trong việc xây dựng các sản phẩm chăm sóc sức khỏe bền vững, mang lại giá trị thiết thực và lâu dài cho cộng đồng. Sản phẩm thể hiện nỗ lực của OPES trong việc đồng hành cùng khách hàng, hướng đến cuộc sống khỏe mạnh, an toàn và ổn định tài chính trong tương lai." Ông Nguyễn Hữu Tự Trí – Phó Tổng Giám đốc thường trực của OPES chia sẻ.

VPB O.Life+ là sự kết hợp của 2 công ty bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu (OPES và MSIG) với VPBank để mang đến giải pháp tối ưu cho khách hàng

Tình trạng sức khỏe của người Việt đang có nhiều dấu hiệu đáng lo ngại, các bệnh lý nghiêm trọng như ung thư, tim mạch, đột quỵ và tiểu đường đang ngày càng gia tăng. Theo báo cáo GLOBOCAN, năm 2024 nước ta ghi nhận khoảng 191.000 ca ung thư mới, 126.000 ca tử vong do ung thư, tăng 4% so với năm 2020. Bộ Y tế cũng công bố năm 2025 tỷ lệ người trưởng thành mắc bệnh tim mạch chiếm tới 28% dân số, số người sống chung với tiểu đường đã vượt mốc 5,5 triệu người, tỷ lệ người đột quỵ tại Việt Nam đứng đầu thế giới. Những căn bệnh này không chỉ làm suy giảm tuổi thọ của người Việt mà tạo ra gánh nặng tài chính đối với người bệnh với mức chi phí điều trị lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống và tương lai tài chính của nhiều gia đình.

Theo khuyến cáo từ WHO, nhờ sự tiến bộ của y học, 40% số bệnh có thể phát hiện sớm và điều trị khỏi và 2/3 số bệnh nhân có thể vượt qua căn bệnh. Do đó, việc chủ động chăm sóc sức khỏe kết hợp với bảo vệ tài chính thông qua bảo hiểm VPB O.Life+ chính là lựa chọn đầu tư thông minh, giúp khách hàng và gia đình vững vàng vượt qua những biến cố sức khỏe trong cuộc sống, an tâm tận hưởng tương lai trọn vẹn hơn.