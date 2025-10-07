Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

HĐQT Taseco Airs (AST) vừa thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt tỷ lệ 25%, trong bối cảnh kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm đạt kết quả tốt

Theo nghị quyết được công bố, Taseco Airs sẽ thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 25%, tương ứng mỗi cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ nhận được 2.500 đồng. Với 45 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự kiến chi ra khoảng 112,5 tỷ đồng cho đợt tạm ứng này.

Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 30/06/2025. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông là 17/10/2025 và ngày thanh toán dự kiến là 24/10/2025.

Báo lãi lớn nửa đầu năm, một công ty tạm ứng cổ tức 25% bằng tiền- Ảnh 1.

Lucky Cafe & Fastfood nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất.

Taseco Airs là doanh nghiệp cung cấp đa dạng các dịch vụ tại sân bay, bao gồm: quà lưu niệm, thực phẩm và đồ uống, hàng miễn thuế, phòng chờ VIP, dịch vụ viễn thông và vận chuyển, dịch vụ du lịch… thông qua hơn 120 điểm bán trên toàn quốc tính đến cuối năm 2024.

Công ty đang sở hữu 29,29% cổ phần tại Công ty Cổ phần Suất ăn Hàng không Việt Nam (VINACS) – đang vận hành hai nhà máy suất ăn tại sân bay quốc tế Nội Bài và Cam Ranh, cung cấp suất ăn trên máy bay với tổng công suất thiết kế đạt 20.000 suất/ngày.

Ngoài ra, Taseco Airs còn quản lý khách sạn 4 sao À La Carte nằm tại bãi biển Mỹ Khê, Đà Nẵng.

Với việc là công ty mẹ đang nắm giữ 51% vốn tại Taseco Airs, Công ty Cổ phần Tập đoàn Taseco (Taseco Group) dự kiến sẽ nhận về khoảng 57,4 tỷ đồng trong đợt cổ tức lần này.

Báo lãi lớn nửa đầu năm, một công ty tạm ứng cổ tức 25% bằng tiền- Ảnh 2.

Quyết định chi trả cổ tức được dựa trên kết quả kinh doanh hợp nhất nửa đầu năm 2025 khả quan. Cụ thể, Taseco Airs ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 778,6 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 151,3 tỷ đồng, tăng trưởng 163% so với 6 tháng đầu năm 2024.

Báo lãi lớn nửa đầu năm, một công ty tạm ứng cổ tức 25% bằng tiền- Ảnh 3.

Theo giải trình, sự tăng trưởng này đến từ việc lượng hành khách gia tăng, mở rộng điểm kinh doanh và tối ưu hóa mô hình hoạt động. Diễn biến tích cực này cũng được phản ánh vào giá cổ phiếu AST, khi đã ghi nhận mức tăng gần 50% trong 6 tháng qua, từ vùng 50.000 đồng/cổ phiếu lên 73.800 đồng/cổ phiếu.﻿

Taseco Group lãi bán niên tăng 68%: Tăng vay Ngân hàng lên 5.000 tỷ để dồn lực cho Bất động sản

Anh Khôi

