Nhóm Dragon Capital, SHS, VietinbankSC... rót gần 1.500 tỷ đồng vào Taseco Land, lập tức "lãi trên giấy tờ" hơn 50%

CTCP Đầu tư Bất động sản Taseco (Taseco Land, Mã chứng khoán: TAL) vừa công bố đã phân phối thành công toàn bộ 48,15 triệu cổ phiếu trong đợt chào bán riêng lẻ cho 15 nhà đầu tư chuyên nghiệp. Với mức giá 31.000 đồng/cổ phiếu, doanh nghiệp đã huy động được tổng cộng 1.493 tỷ đồng. Toàn bộ số vốn thu về sau khi trừ chi phí sẽ được sử dụng để tái cơ cấu các khoản vay, dự kiến giải ngân từ Quý 4/2025 đến hết Quý 1/2026. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của Taseco Land sẽ tăng lên 3.600 tỷ đồng.

Tâm điểm của đợt chào bán là sự xuất hiện của nhóm quỹ Dragon Capital. Cụ thể, 5 quỹ thành viên bao gồm Vietnam Enterprise Investments Limited, Hanoi Investments Holdings Limited, Amersham Industries Limited, DC Developing Markets Strategies Public Limited Company và Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust đã mua vào tổng cộng 20 triệu cổ phiếu TAL . Với giao dịch này, nhóm quỹ ngoại đã chính thức trở thành nhóm cổ đông lớn, nắm giữ 5,55% vốn điều lệ của Taseco Land.

Bên cạnh Dragon Capital, đợt phát hành còn có sự tham gia của các tổ chức trong nước như CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) với việc mua vào 8 triệu cổ phiếu và CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinbankSC - CTS) mua 2 triệu cổ phiếu.

Về phía các nhà đầu tư cá nhân, 8 cá nhân chuyên nghiệp đã mua tổng cộng 18,15 triệu cổ phiếu. Trong đó, bà Phạm Minh Trang mua nhiều nhất với 4 triệu cổ phiếu, nâng tổng sở hữu lên 8,77 triệu đơn vị (2,44%). Các nhà đầu tư khác có lượng mua lớn gồm ông Nguyễn Bình Minh và ông Hồ Thế Anh (cùng mua 3 triệu cổ phiếu); bà Nguyễn Thị Trang, ông Nguyễn Đình Bách và bà Bùi Thị Thùy Linh (cùng mua 2 triệu cổ phiếu).

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu TAL cũng ghi nhận những diễn biến hết sức tích cực, phản ánh sự lạc quan của nhà đầu tư. Kết thúc phiên giao dịch ngày 24/9/2025, thị giá TAL đạt 46.950 đồng/cổ phiếu . Mức giá này cao hơn tới 51,5% so với giá phát hành riêng lẻ (31.000 đồng/cổ phiếu). Đáng chú ý, cổ phiếu TAL đã duy trì một xu hướng tăng giá mạnh mẽ trong suốt 3 tháng qua, trước thềm thông tin huy động vốn được công bố.

Việc huy động vốn thành công diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh của Taseco Land ghi nhận tăng trưởng khá. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, Taseco Land ghi nhận doanh thu thuần đạt 933 tỷ đồng, giảm nhẹ 6 tỷ đồng so với nửa đầu năm 2024. Tuy nhiên với biên lợi nhuận gộp tăng 24,3% lên 33,7%, lợi nhuận sau thuế của TAL đạt 60 tỷ đồng, cao gấp 3,51 lần so với cùng kỳ.

Phối cảnh dự án Long Biên Central (Hà Nội)

Các dự án nổi bật mà Taseco Land đang đầu tư bao gồm Long Biên Central (Hà Nội), Alacarte Hạ Long Bay (Quảng Ninh), Nghi Sơn Central Park và Central Riverside (Thanh Hóa), khu đô thị Green Park Móng Cái (Quảng Ninh) và dự án khu đô thị tại Mê Linh, Hà Nội. Taseco Land cũng đang mở rộng danh mục đầu tư tại nhiều địa phương khác như Hải Phòng, Thái Nguyên, Bắc Ninh và Hưng Yên...