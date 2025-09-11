Taseco Land chốt ngày chào bán hơn 48 triệu cổ phiếu riêng lẻ

Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco (Taseco Land, MCK: TAL, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thực hiện phân phối cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty.

Theo đó, Taseco Land dự kiến chào bán 48,15 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá 31.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 12/9/2025 đến 17 giờ ngày 22/9/2025.

Được biết, phương án chào bán cổ phiếu nêu trên đã được ĐHĐCĐ của Taseco Land thông qua tại Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2025/NQĐHĐCĐ ngày 3/9/2025.

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là gần 1.492,7 tỷ đồng sẽ được sử dụng để cơ cấu các khoản vay của công ty, cụ thể như sau:

Nguồn: TAL

Theo danh sách vừa được Taseco Land công bố, sẽ có 15 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước sẽ tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ lần này.

Trong đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) dự kiến được phân phối 8 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 2,22%.

Các quỹ thành viên của Dragon Capital gồm VietNam Enterprise Investments Limited, HaNoi Investments Holdings Limited, Amersham Industries Limited, DC Developing Markets Strategies Public Limited Company và Samsung VietNam Securities Master Investment Trust (Equity) dự kiến được phân phối tổng cộng 20 triệu cổ phiếu.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (Chứng khoán Vietinbank, MCK: CTS) cũng dự kiến được mua vào 2 triệu cổ phiếu của Taseco Land.

Nếu đợt phát hành thành công, số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Taseco Land dự kiến tăng từ 311,85 triệu cổ phiếu lên 360 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ tăng từ 3.118,5 tỷ đồng lên 3.600 tỷ đồng.

Trong một diễn biến khác, mới đây Taseco Land vừa công bố Nghị quyết về việc tham gia liên danh để đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị sân gôn đồi Hoa Sen, xã Liên Sơn, thị xã Kim Bảng; địa điểm thực hiện tại phường Lý Thường Kiệt, tỉnh Ninh Bình.

Theo đó, liên danh tham gia đấu thầu dự án gồm Công ty Cổ phần Tập đoàn Taseco (Taseco Group), Taseco Land và Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đô thị EcoGolf Hà Nam.

Trong cơ cấu liên danh, Taseco Group hiện là công ty mẹ, nắm giữ 72,5% vốn của Taseco Land.

Còn EcoGolf Hà Nam là một pháp nhân còn khá mới khi chỉ vừa được thành lập vào giữa tháng 7/2025 với vốn điều lệ 126 tỷ đồng, do ông Nguyễn Anh Tuấn (SN 1988) sở hữu 100% vốn điều lệ.