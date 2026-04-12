Báo Mỹ phỏng đoán về tình trạng sức khỏe của Lãnh tụ tối cao Iran

Theo tờ New York Post, khuôn mặt của Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei (56 tuổi) bị biến dạng trong vụ tấn công ở trung tâm Tehran và ông bị thương nặng ở một hoặc cả hai chân - các nguồn tin thân cận với ông cho biết. Tuy nhiên, ông vẫn đang hồi phục vết thương và tinh thần vẫn minh mẫn.

Ông vẫn tham gia những cuộc họp trực tuyến với các quan chức cấp cao Iran, cũng như tham gia vào việc ra quyết định về những vấn đề quan trọng của đất nước - bao gồm cả cuộc chiến và cuộc đàm phán với Mỹ.

Câu hỏi được đặt ra là liệu sức khỏe của Lãnh tụ tối cao Iran có cho phép ông điều hành công việc nhà nước hay không, xuất hiện trong thời điểm nguy hiểm nhất của Iran trong nhiều thập kỷ, khi các cuộc đàm phán hòa bình quan trọng với Mỹ khai mạc tại thủ đô Islamabad của Pakistan vào ngày 11/4.

Nơi ở, tình trạng sức khỏe và khả năng điều hành đất nước của ông Mojtaba Khamenei vẫn là điều bí ẩn đối với công chúng. Trên thực tế, không có bức ảnh, video hay bản ghi âm nào về Lãnh tụ tối cao Iran được công bố kể từ vụ không kích hôm 28/2 và ông được bổ nhiệm làm người kế nhiệm cha mình vào ngày 8/3.

Phái đoàn Iran tại Liên hợp quốc không trả lời các câu hỏi về mức độ thương tích của ông Khamenei hoặc lý do tại sao ông chưa xuất hiện trong bất kỳ hình ảnh hay bản ghi âm nào.

Lãnh tụ Tối cao Iran tiền nhiệm Ayatollah Ali Khamenei đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel hôm 28/2 (Ảnh: Getty)

Theo truyền thông Mỹ, ông Khamenei có khả năng bị thương vào ngày 28/2 - ngày đầu tiên của cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động. Vụ tấn công này đã khiến cha ông - Lãnh tụ tối cao Iran tiền nhiệm Ayatollah Ali Khamenei - thiệt mạng. Vợ, anh rể và chị dâu của ông Mojtaba Khamenei được cho là cũng nằm trong số những thành viên khác trong gia đình ông thiệt mạng trong vụ tấn công.

Iran chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào về mức độ thương tích của lãnh tụ tinh thần Khamenei. Tuy nhiên, trước đó, một người dẫn chương trình tin tức trên Truyền hình nhà nước Iran đã mô tả ông là một "janbaz" - thuật ngữ dùng để chỉ những người bị thương nặng trong chiến tranh - sau khi ông được bổ nhiệm làm Lãnh tụ tối cao.

Những thông tin về thương tích của Khamenei trùng khớp với tuyên bố của Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth vào ngày 13/3 rằng ông Khamenei "bị thương và có thể bị biến dạng".

Một nguồn tin quen thuộc với các đánh giá tình báo của Mỹ nói rằng ông Khamenei được cho là đã mất một chân.

CIA từ chối bình luận về tình trạng của lãnh tụ tối cao Khamenei. Văn phòng Thủ tướng Israel không trả lời các câu hỏi.

Một trong những người thân cận với ông Khamenei cho biết hình ảnh của Lãnh tụ tối cao có thể được công bố trong vòng 1 hoặc 2 tháng tới. Ông thậm chí có thể xuất hiện trước công chúng vào thời điểm đó, mặc dù các nguồn tin đều nhấn mạnh rằng ông Khamenei chỉ xuất hiện khi sức khỏe và tình hình an ninh cho phép.