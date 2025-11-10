Báo Nga: Chỉ có Việt Nam làm được điều này!

Hãng tin Sputnik (Nga) dẫn lời ông Bruno Jaspaert - Chủ tịch EuroCham tại Việt Nam cho rằng, Việt Nam đang nắm giữ một lợi thế hiếm có để vươn lên mạnh mẽ trên bản đồ kinh tế toàn cầu.

Với mạng lưới FTA rộng khắp, công suất sản xuất không ngừng mở rộng và khả năng phục hồi đáng chú ý, nền kinh tế Việt Nam đang thể hiện sức bật khác biệt.

"Chỉ có Việt Nam"

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ – Việt Nam ở Đà Nẵng (từ ngày 3-5/11), ông Jaspaert khẳng định mục tiêu lọt vào nhóm 15 nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2045 của Việt Nam là hoàn toàn khả thi.

Ông nêu câu hỏi: Quốc gia nào dám tuyên bố trước cộng đồng quốc tế về mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050, duy trì tốc độ tăng trưởng tối thiểu 8% và vươn lên top 15 toàn cầu? Và ông nhấn mạnh: "Chỉ có Việt Nam", theo trích dẫn của Vietstock.

Chủ tịch EuroCham cũng cho biết Việt Nam hiện đứng trong nhóm dẫn đầu châu Á về hội nhập thương mại, với 17 FTA và 14 đối tác chiến lược, chỉ thua Singapore trong ASEAN.

Dù thế giới từng trải qua ba cú sốc lớn trong 25 năm qua — bong bóng dot-com, khủng hoảng tài chính và đại dịch — Việt Nam vẫn duy trì được quỹ đạo tăng trưởng ổn định.

Ông Jaspaert cho biết, Việt Nam có một khả năng phục hồi phi thường mà "không nhiều quốc gia có được". Ảnh: pluralia

Theo ông, Việt Nam mới chỉ ở giai đoạn mở đầu của hành trình phát triển, điều cho thấy vị trí đặc biệt của đất nước trong bối cảnh toàn cầu hiện nay.

Ông Jaspaert cũng dẫn chứng hiệu quả của EVFTA: chỉ sau 5 năm, kim ngạch thương mại Việt Nam – EU chiếm tới 40% tổng tích lũy từ trước đó. Đây được xem là ví dụ tiêu biểu cho sức mạnh của tự do thương mại khi một nền kinh tế và một thị trường lớn cùng đẩy mạnh hợp tác.

Một điểm đáng chú ý, theo EuroCham, là nhập khẩu của Việt Nam đang tăng với tốc độ tương đương xuất khẩu, đặc biệt ở nhóm hàng công nghệ cao và máy móc (tăng 38% và 24%).

Điều này phản ánh Việt Nam đang vượt qua mô hình lắp ráp đơn thuần, từng bước hình thành nền công nghiệp có chiều sâu hơn, tăng giá trị trong chuỗi cung ứng và mở rộng năng lực sản xuất.

Về triển vọng tăng trưởng, ông Jaspaert tin rằng mức tăng GDP 8% hoàn toàn nằm trong tầm tay, bất chấp một số dự báo quốc tế thận trọng hơn.

Ông đưa ra ví dụ sinh động: vận tốc bình quân của xe tải tại Việt Nam đã tăng từ 26 km/h lên 53 km/h chỉ trong 7 năm — theo ông, những số liệu này "không biết nói dối" và phản ánh sự vận hành mạnh mẽ của nền kinh tế.

Điều khiến ông đặt niềm tin lớn vào Việt Nam không chỉ là các chỉ số kinh tế, mà còn là khả năng thích ứng mạnh mẽ của đất nước.

Sau nhiều năm làm việc tại tám quốc gia, ông khẳng định chưa gặp nơi nào có sức bật như Việt Nam — một khả năng phục hồi phi thường mà theo ông "không nhiều quốc gia có được".

Chính điều này khiến ông lựa chọn tiếp tục gắn bó và tin tưởng Việt Nam đủ điều kiện để hiện thực hóa khát vọng phát triển.

Ông Bruno Jaspaert - Chủ tịch EuroCham tại Việt Nam. Ảnh: Sputnik

Niềm tin tăng cao

Theo Sputnik, chỉ số niềm tin kinh doanh tại Việt Nam đã tăng lên mức cao nhất trong ba năm.

Trong quý III vừa qua, 76% lãnh đạo doanh nghiệp châu Âu sẵn sàng giới thiệu Việt Nam như một điểm đến đầu tư hấp dẫn. EuroCham nhận định rằng dù bị tác động bởi chính sách thuế mới của Mỹ, Việt Nam vẫn có nền tảng đủ vững để đạt hoặc vượt mục tiêu tăng trưởng 8% vào năm 2025.

Về khía cạnh chính sách, bà Nguyễn Thị Lan Phương (Bộ Công Thương) cho biết Việt Nam đã triển khai 16 FTA, chuẩn bị đưa FTA với UAE vào hiệu lực và đang đàm phán giai đoạn cuối với khối EFTA (Thụy Sĩ, Na Uy, Liechtenstein, Iceland).

Vòng đàm phán tiếp theo diễn ra tại Đà Nẵng cuối tháng 11, được kỳ vọng thúc đẩy tiến trình hoàn tất hiệp định.

Nhờ hệ thống FTA rộng lớn, Việt Nam đã chuyển đổi mạnh mẽ từ nền kinh tế kế hoạch hóa sang mô hình thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hiện đứng thứ ba trong ASEAN và thứ 34 toàn cầu về GDP.

Năm 2024, kim ngạch xuất nhập khẩu đã vượt 780 tỷ USD, duy trì thặng dư thương mại và Việt Nam nằm trong top 15 điểm đến FDI lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, tỷ lệ tận dụng ưu đãi thuế từ FTA vẫn còn thấp (30–40%), dưới mức 60–80% của Thái Lan và Indonesia.

Chỉ số niềm tin kinh doanh tại Việt Nam đã tăng lên mức cao nhất trong 3 năm qua. Ảnh: plenglish.com

Bộ Công Thương đang triển khai chương trình hành động với bốn trụ cột để tăng hiệu quả hội nhập.

Trong đó, cổng thông tin FTA hoạt động từ năm 2020 giúp doanh nghiệp tra cứu cam kết thuế quan, quy tắc xuất xứ và tiêu chuẩn phát triển bền vững — góp phần minh bạch hóa dữ liệu thương mại. Bộ cũng xây dựng FTA Index để đánh giá mức độ thực thi của từng địa phương.

Trụ cột thứ hai hướng đến xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp — từ cơ quan quản lý, hiệp hội ngành hàng đến các tổ chức xúc tiến thương mại — đặc biệt ưu tiên doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trụ cột cuối tập trung đào tạo nguồn nhân lực am hiểu FTA, giúp doanh nghiệp nắm rõ quy định và khai thác tối đa lợi ích từ các hiệp định.

Từ góc nhìn quốc tế, ông Andri Meier (Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Việt Nam) đánh giá Việt Nam đã thể hiện năng lực hội nhập rất mạnh, nhưng vẫn còn nhiều không gian để nâng cao tỷ lệ tham gia của doanh nghiệp nội vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Thụy Sĩ hiện hỗ trợ nhiều dự án giúp Việt Nam nâng chuẩn tuân thủ và tiếp cận các thị trường yêu cầu khắt khe.

Theo các chuyên gia, việc ký kết và tận dụng hiệu quả FTA sẽ là động lực quan trọng để Việt Nam chuyển từ nền kinh tế gia công sang kinh tế giá trị cao, nâng cấp chuỗi cung ứng và củng cố năng lực công nghiệp trong bối cảnh thương mại thế giới biến động.

Đường hướng mở cửa và chủ động hội nhập tiếp tục được xem là chiến lược đúng đắn để tăng cường vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.