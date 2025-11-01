Thủ tướng: Nền kinh tế Việt Nam đủ sức chống chịu với các cú sốc bên ngoài

Trong phần phát biểu kéo dài khoảng 30 phút tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội của Quốc hội chiều 30/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh khả năng chống chịu của nền kinh tế Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài, qua đó duy trì ổn định vĩ mô và các cân đối lớn.

“Nền kinh tế của chúng ta đủ sức chống chịu với các cú sốc bên ngoài thì chúng ta mới ổn định được kinh tế vĩ mô, mới kiểm soát được lạm phát, mới thúc đẩy được tăng trưởng, mới đảm bảo được các cân đối lớn: thu đủ chi, xuất đủ nhập, làm đủ ăn, năng lượng đủ cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng", Thủ tướng phát biểu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Quốc hội chiều 30/10.

Theo Thủ tướng, Việt Nam đang thực hiện mục tiêu tăng trưởng giữa "cơn gió ngược" - là những yếu tố khách quan. Mục tiêu tăng trưởng 8% mà Quốc hội đặt ra “rất khó, thách thức lắm nhưng không làm thì không đạt được hai mục tiêu chiến lược”.

Báo cáo của Quốc hội cho thấy sau 3 quý, tăng trưởng nước ta đạt 7,85%, cho thấy có cơ sở để đạt mục tiêu cả năm, dù có yếu tố bất lợi là thiên tai, bão lụt . Cơ sở đầu tiên là sức mạnh dân tộc, trong đó ba yếu tố đặc biệt quan trọng là con người, thiên nhiên và truyền thống văn hóa – lịch sử. Ngoài ra, chinh sách vĩ mô cũng đóng vai trò quan trọng.

Thủ tướng nhấn mạnh phương châm “Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, công tư đồng hành, đất nước giàu mạnh và nhân dân hạnh phúc”.

“Đảng đã chỉ đạo, Quốc hội thống nhất, Chính phủ cố gắng, nhân dân đồng hành, doanh nghiệp ủng hộ, bạn bè quốc tế giúp đỡ thì chỉ có bàn làm không bàn lùi. Tôi tin chắc là chúng ta làm được" , Thủ tướng chia sẻ.

Thủ tướng nhắc lại bội chi ngân sách thấp hơn mức Quốc hội giao và thấp hơn các nhiệm kỳ trước, trong khi nợ công, nợ nước ngoài và nợ Chính phủ đều giảm. Bên cạnh đó, đời sống người dân được nâng cao, với chỉ số hạnh phúc của Việt Nam tăng 39 bậc so với đầu nhiệm kỳ, và tiềm lực quốc phòng, an ninh được tăng cường rõ rệt và chính sách an sinh xã hội được mở rộng chưa từng có.

"Nói như vậy để thấy thành quả của chúng ta là rất đáng trân trọng. Trong bối cảnh khó khăn, chúng ta vẫn có cái tự lực, tự cường, tự chủ chiến lược để tự tin bước vào kỷ nguyên mới, tạo thế, tạo đà, tạo lực, tạo niềm tin cho nhân dân, cho đất nước ", Thủ tướng nêu rõ.

Tháo gỡ khó khăn, đảm bảo an toàn tài chính quốc gia

Bên cạnh kết quả và triển vọng đạt mục tiêu tăng trưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nhắc đến nhiều yếu tố khó khăn, vướng mắc, bất cập cần tiếp tục tháo gỡ, khắc phục. Thủ tướng nhắc đến một số vấn đề về đầu tư công, nhìn nhận đây là “vấn đề dai dẳng, trăn trở của cả hệ thống chính trị”.

Theo Thủ tướng, những khó khăn lớn nhất của đầu tư công là vướng mắc thể chế, giải phóng mặt bằng và phân cấp nguồn lực. Ngoài ra, yếu tố khách quan như dịch bệnh, bão lũ, thời tiết cực đoan vẫn ảnh hưởng lớn tới tiến độ. Dù vậy, Thủ tướng nhấn mạnh "vượt qua yếu tố khách quan này mới giỏi, mới cần đến chúng ta”.

Song song với đó, nhiệm vụ đảm bảo an toàn tài chính quốc gia và cân đối thu – chi ngân sách được coi là yêu cầu then chốt. Thủ tướng cho rằng phải tính toán thu đủ chi, chi phải hiệu quả nhưng cần dự phòng cho các yếu tố rủi ro và an sinh xã hội.

Theo Thủ tướng, chi tiêu ngân sách được điều hành chặt chẽ, tập trung vào ba nhóm ưu tiên: Chi cho con người và hoạt động bộ máy, đảm bảo hoạt động hiệu quả của hệ thống chính trị; Chi cho quốc phòng – an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền và ổn định chính trị; Chi cho an sinh xã hội, không hy sinh công bằng, phúc lợi để chạy theo tăng trưởng đơn thuần.

"Phải đảm bảo an sinh xã hội, đất nước chúng ta công bằng, tiến bộ, chúng ta không hy sinh công bằng, tiến bộ xã hội, không hy sinh an sinh xã hội để chạy theo tăng trưởng đơn thuần" , Thủ tướng nói.