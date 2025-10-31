TP HCM khởi công tuyến metro đi Cần Giờ chỉ mất 12 phút vào cuối năm nay

Ngày 31-10, UBND TP HCM tổ chức phiên họp về tình hình, kết quả kinh tế - xã hội tháng 10, 10 tháng của năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 11-2025. Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM Nguyễn Văn Thọ chủ trì phiên họp.



Tại phiên họp, Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM Trần Quang Lâm thông tin về tiến độ các dự án đường sắt đô thị - metro trên địa bàn.

Ông Trần Quang Lâm cho biết Sở Xây dựng đang hoàn tất thủ tục để tuyến Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương có thể khởi công vào cuối năm nay hoặc muộn nhất trong tháng 1-2026. Đây là dự án được kỳ vọng hoàn thiện trục kết nối đô thị quan trọng phía Tây - Đông Bắc thành phố.

Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM Trần Quang Lâm phát biểu tại phiên họp; Ảnh: NGUYỄN PHAN

Với tuyến Metro đi Cần Giờ, ông Trần Quang Lâm cho hay Tập đoàn Vingroup đang đẩy nhanh các bước chuẩn bị và phấn đấu khởi công cuối năm nay. UBND TP HCM đã thống nhất chủ trương điều chỉnh điểm đầu tuyến về ga Bến Thành, thay vì ga Tân Thuận như phương án ban đầu, nhằm tăng khả năng kết nối mạng lưới metro và thuận tiện di chuyển cho người dân.

Theo đề xuất mới, đoạn từ Bến Thành đến Tân Thuận sẽ đi ngầm để hạn chế giải phóng mặt bằng, giảm chi phí bồi thường; đoạn Tân Thuận - Cần Giờ giữ nguyên phương án cũ. Tuyến dài khoảng 48,5 km, tốc độ tối đa thiết kế 350 km/giờ, thời gian di chuyển từ trung tâm thành phố đến Cần Giờ chỉ khoảng 12 phút.

Hiện tại, TP HCM có một tuyến metro thương mại đang vận hành là Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên, khai thác từ tháng 12-2024. Sau gần 1 năm hoạt động, tuyến đạt sản lượng bình quân 53.440 lượt khách mỗi ngày, cao điểm khoảng 7.500 khách/giờ/hướng, với tổng cộng gần 14 triệu lượt khách.

Chung sức đồng lòng để bứt phá

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM Nguyễn Văn Thọ nhấn mạnh khối lượng công việc từ nay đến cuối năm rất lớn trong khi thời gian không còn nhiều.

Do đó, ông yêu cầu người đứng đầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng, triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ; tăng tốc bứt phá trong những tháng cuối năm 2025 để phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội cả năm 2025.



Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM Nguyễn Văn Thọ phát biểu kết luận phiên họp; Ảnh: City Web

Phiên họp kết nối trực tuyến đến điểm cầu 168 xã, phường, đặc khu; Ảnh: City Web

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM lưu ý cần tập trung xây dựng đề án tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026-2030. Cùng với đó hoàn thiện, ổn định, tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý bộ máy. Các sở ngành, địa phương cần rà soát, hoàn thiện phương án xử lý tài sản sau sắp xếp, không để thất thoát, lãng phí.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM cũng yêu cầu sớm đưa vào hoạt động Trung tâm phục vụ hành chính công TP HCM, tiếp tục củng cố hoạt động của 38 Tổ địa bàn tiếp nhận hồ sơ phi địa giới.

Đồng thời, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hoàn thành đầu tư, mua sắm trang thiết bị hạ tầng số tại các trung tâm phục vụ hành chính công thành phố và cấp xã, phường, đặc khu; khắc phục tình trạng chậm trễ giải quyết hồ sơ, không để tồn đọng các hồ sơ trễ hạn, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc công việc.

Đối với giải ngân vốn đầu tư công, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu đạt mục tiêu kế hoạch đề ra. Các dự án, công trình theo kế hoạch phải khởi công trong năm 2025 thì chậm nhất trong tháng 11 phải khởi công, không để chậm thêm.

Để làm được, phải đẩy nhanh toàn bộ quy trình từ chuẩn bị đầu tư, thẩm định, phê duyệt đến thanh toán; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; giải ngân các dự án trọng điểm, vốn lớn; thúc đẩy vấn đề giải ngân của chủ đầu tư; đánh giá tiến độ giải ngân ở các công trình chuyển tiếp để sớm giải quyết vấn đề…