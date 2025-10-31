TP.HCM phải giải ngân đầu tư công hơn 600 tỷ đồng mỗi ngày

Tính đến ngày 24/10, TP.HCM mới giải ngân vốn đầu tư công 62.741 tỷ đồng, đạt khoảng 42% so với kế hoạch vốn được UBND TP phân bổ và đạt 52,7% kế hoạch vốn Chính phủ giao.

Năm 2025, TP.HCM dự kiến giải ngân 101.227 tỷ đồng vốn đầu tư công. Theo ông Nguyễn Khắc Hoàng, Chi cục trưởng Chi Cục Thống kê TP HCM, với số vốn mới thực hiện được đánh giá khá thấp trong 10 tháng này, để hoàn thành 100% kế hoạch như đã định, trong 2 tháng cuối năm, mỗi tháng Thành phố phải giải ngân đầu tư công đạt 24%. Đây là con số được đánh giá là rất khó.

Nếu tính với số vốn còn lại cần giải ngân là hơn 38.000 tỷ đồng, mỗi ngày TP.HCM sẽ phải "tiêu" khoảng hơn 600 tỷ đồng.

Dự án metro Bến Thành - Tham Lương đang những ngày nước rút để chuẩn bị khởi công.

Tại buổi họp kinh tế xã hội 10 tháng năm 2025, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, yêu cầu các sở, ngành, phường xã tuân thủ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong thực hiện nhiệm vụ giải ngân đầu tư công; tiếp tục tinh thần đợt cao điểm về giải ngân vốn đầu tư công, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là đối với các dự án đầu tư công trọng điểm, dự án có kế hoạch giải ngân vốn lớn của Thành phố theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng.

Người đứng đầu các sở, ngành, UBND các phường, xã, đặc khu và các chủ đầu tư phải nghiêm túc thực hiện giải ngân đầu tư công, theo quan điểm xem công tác giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng; huy động cả hệ thống chính trị thực hiện.

Các địa phương phải theo dõi sát sao và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện; quyết liệt thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công, không để tình trạng dự án chờ mặt bằng.

Phải thực hiện cơ chế phân công, phân cấp, giao trách nhiệm trong việc thực hiện các dự án đầu tư công theo tinh thần “6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả”.

Tất cả hoạt động đầu tư công, bao gồm chuẩn bị đầu tư, bố trí vốn, thẩm định, phê duyệt dự án, giải phóng, bàn giao mặt bằng, tổ chức lựa chọn nhà thầu, thi công, nghiệm thu, thanh toán... phải được thực hiện khẩn trương, liên tục; tuyệt đối không đình trệ, gián đoạn với lý do công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy.

TP.HCM yêu cầu công khai các nhà thầu vi phạm và có chế tài cụ thể trong thi công các dự án của TP để thúc đẩy các công trình hoàn thành đúng tiến độ.

Đồng thời phát huy hiệu quả 3 Tổ công tác giải ngân đầu tư công trên địa bàn TP.HCM do 3 Phó Chủ tịch UBND TP.HCM làm Tổ trưởng. Các tổ tăng cường công tác giám sát, kiểm tra thực địa tại hiện trường công trình để chỉ đạo, tháo gỡ các vướng mắc theo phương châm “quyết tại chỗ, tháo gỡ tại chỗ”, đặc biệt là đối với công tác giải phóng mặt bằng các hộ dân ở địa phương, di dời hạ tầng kỹ thuật,...

Thành phố yêu cầu các chủ đầu tư phối hợp với nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công theo cơ chế 3 ca, 4 kíp, nhằm bổ sung thêm từ 15-20% khối lượng so với kế hoạch đã đề ra.

Chủ đầu tư ngay sau khi ký hợp đồng, phối hợp với nhà thầu để triển khai thủ tục tạm ứng theo quy định, để có vốn chuẩn bị ngay các điều kiện cần thiết phục vụ thi công dự án.

Yêu cầu trong vòng 4 ngày làm việc kể từ ngày có khối lượng hoàn thành, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý, hồ sơ nghiệm thu gửi Kho bạc Nhà nước, làm cơ sở kiểm soát, thanh toán và hoàn ứng theo quy định; không để tồn đọng khối lượng đã thực hiện nhưng không được thanh toán, không để dồn thanh toán vào cuối năm.

Các đơn vị kiên quyết công khai các nhà thầu vi phạm và hình thức chế tài cụ thể trong thi công các dự án của TP.

Lãnh đạo TP cũng yêu cầu tập trung theo sát việc thực hiện và giải ngân của các dự án có kế hoạch giải ngân vốn lớn, nhất là các dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1; cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 22; dự án thành phần 2 bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh (phường Thạnh Mỹ Tây);

Tuyến đường Vành đai 3 dự kiến tháng 12 sẽ thông xe 24,1 km.

Dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đường Vành đai 3 đoạn qua Bình Dương; dự án thành phần giải phóng mặt bằng đường Cao tốc TP.HCM- Thủ Dầu Một - Chơn Thành - đoạn qua tỉnh Bình Dương; dự án thành phần 1 giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 đoạn từ cầu Thủ Biên - sông Sài Gòn...

Theo báo cáo của Sở Tài chính, hiện TP đang đẩy nhanh thực hiện các công trình trọng điểm, đặc biệt là 34 dự án có kế hoạch giải ngân vốn lớn cả năm 2025.

Một số dự án có tiến độ tốt và dự kiến ngày hoàn thành như kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên đã đạt khoảng 70%. Đoạn tuyến dài gần 15 km đã được thông xe kỹ thuật, đạt 23% tổng chiều dài. Dự kiến dự án hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2026.

Dự án Vành đai 3 đang bước vào giai đoạn thi công cao điểm, tập trung đẩy nhanh tiến độ, dự kiến tháng 12 sẽ thông xe 24,1 km đường cao tốc và thông xe toàn tuyến vào tháng 6/2026.

Dự án thành phần 3 - Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (Giai đoạn 1) cũng đã hoàn thành các hạng mục chính, dự kiến thông xe vào tháng 12 theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Dự án Đường Long Sơn - Cái Mép cũng kiến hoàn toàn tuyến trước ngày 30/12...