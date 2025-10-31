Bầu Hiển trực tiếp làm việc với một tỉnh miền Trung, đề xuất đầu tư loạt dự án khu công nghiệp, năng lượng tái tạo…

Tập đoàn T&T đề xuất loạt dự án trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Tại buổi làm việc, Nhà sáng lập, Chủ tịch Điều hành Tập đoàn T&T Đỗ Quang Hiển cho biết, những tiềm năng và điều kiện hội tụ của tỉnh Khánh Hòa rất phù hợp với thế mạnh của Tập đoàn về lĩnh vực bất động sản, năng lượng và logistics…

Ông Đỗ Quang Hiển bày tỏ mong muốn tỉnh tạo điều kiện, hỗ trợ để Tập đoàn có thể hoàn thành nhanh nhất các thủ tục đầu tư, đóng góp vào sự phát triển của Khánh Hòa. Ông Hiển cũng cam kết sẽ đảm bảo triển khai các công trình, dự án đúng tiến độ, chất lượng, đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Quang cảnh buổi làm việc (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa)

Nhà sáng lập Tập đoàn T&T cũng trình bày, đề xuất phương án đầu tư các dự án: Khu đô thị dịch vụ hỗn hợp thương mại và dịch vụ sân golf Vĩnh Lương tại phường Bắc Nha Trang; Khu công nghiệp Ninh An và Ninh Diêm 2; 4 dự án năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Với đề xuất trên, lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh, Sở Tài chính, Sở Công Thương khẳng định, các dự án do T&T quan tâm, nghiên cứu, đề xuất phù hợp với định hướng phát triển chung của tỉnh. Vì vậy, các sở, ngành liên quan sẽ hỗ trợ nhà đầu tư khảo sát và tạo điều kiện thuận lợi nhất trong triển khai thủ tục đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Khắc Toàn cũng đánh giá cao sự quan tâm, đầu tư của Tập đoàn T&T. Ông Toàn nhấn mạnh, sự hiện diện của Tập đoàn T&T sẽ góp phần tháo gỡ nút thắt, điểm nghẽn về huy động nguồn lực đầu tư phát triển tỉnh.

Đối với 2 dự án Khu Công nghiệp Ninh An và Ninh Diêm 2, ông Nguyễn Khắc Toàn giao Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan để hướng dẫn, hỗ trợ tập đoàn trong quá trình nghiên cứu, khảo sát, đề xuất. Từ đó, dự án có thể triển khai trong thời gian sớm nhất.

Đối với 4 dự án năng lượng tái tạo, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hỗ trợ tập đoàn nghiên cứu, đầu tư các dự án năng lượng trên địa bàn, cũng như đề xuất bổ sung quy hoạch điện gió ngoài khơi vào quy hoạch điện quốc gia.

Tỉnh Khánh Hòa có tiềm năng ra sao?

Thuộc khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, tỉnh Khánh Hòa giữ vị trí chiến lược trong giao thương, an ninh và hợp tác quốc tế, do nằm ở cửa ngõ nối vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ với các tỉnh Tây nguyên và Nam Trung Bộ.

Theo Nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025, tỉnh Khánh Hòa (mới) được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của tỉnh Ninh Thuận (cũ) và tỉnh Khánh Hoà (cũ).

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành cho biết, sau hợp nhất, Khánh Hòa sở hữu đường bờ biển dài nhất cả nước (gần 500km) và có nhiều tiềm năng vượt trội cùng cơ chế chính sách đặc thù.

Tỉnh cũng có nhiều lợi thế lớn về hạ tầng và kết nối vùng như sân bay Cam Ranh, sân bay Thành Sơn và có thêm sân bay quốc tế Vân Phong theo quy hoạch. Bên cạnh đó, Khánh Hòa cũng sở hữu hệ thống cảng biển quốc tế nước sâu, gồm cảng Nam Vân Phong, cảng Cam Ranh và cảng tổng hợp Cà Ná.

Ngoài ra, mạng lưới giao thông hiện đại như đường sắt cao tốc Bắc - Nam, cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, cao tốc Nha Trang - Đà Lạt cùng các tuyến đường liên vùng giúp tỉnh trở thành trung tâm logistics, trung chuyển hàng hóa và năng lượng của khu vực.

Đặc biệt, ông Thành nhấn mạnh, quỹ đất công nghiệp hiện nay vẫn còn rất lớn và ưu tiên cho phát triển năng lượng. Do đó, việc triển khai các dự án điện hạt nhân, thủy điện tích năng và tổ hợp năng lượng LNG đang mở ra cơ hội để Khánh Hòa trở thành trung tâm năng lượng chiến lược quốc gia trong tương lai gần…