Báo Nga: Thực sự kinh ngạc về Việt Nam!

Hãng tin Sputnik (Nga) đăng bài viết có tiêu đề "Kinh ngạc về Việt Nam".

Theo đó, trước những tín hiệu khởi sắc từ bức tranh kinh tế 9 tháng đầu năm, Ngân hàng Standard Chartered đã nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2025 lên 7,5%, cao hơn mức 6,1% đưa ra trước đó.

Trong báo cáo kinh tế vĩ mô vừa công bố, các chuyên gia của ngân hàng nhận định Việt Nam tiếp tục củng cố vai trò trong chuỗi cung ứng toàn cầu, khi thương mại duy trì sôi động và mức độ hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng nhờ hàng loạt hiệp định thương mại tự do (FTA) đã có hiệu lực.

Không chỉ Standard Chartered, nhiều định chế tài chính phương Tây cũng bày tỏ sự kinh ngạc trước đà tăng trưởng mạnh mẽ của kinh tế Việt Nam giữa bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động.

Việt Nam đang cho thấy đà tăng trưởng đáng kinh ngạc. Ảnh: pluralia

Động lực đến từ xuất nhập khẩu và dòng vốn FDI mạnh mẽ

Dẫn số liệu của Tổng cục Hải quan, Standard Chartered cho biết trong 9 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam tăng 24,7% so với cùng kỳ, đạt 42,7 tỷ USD.

Các nhóm hàng chủ lực như điện tử – máy tính tăng 66,2%, điện thoại tăng 17,5% và máy móc thiết bị tăng 11,6%. Ở chiều ngược lại, nhập khẩu cũng tăng 24,9%, đạt 39,8 tỷ USD, với linh kiện điện tử và máy tính tăng 43,6%, còn máy móc tăng 33,6%.

Theo Standard Chartered, các con số này phản ánh rõ hiệu quả của quá trình mở rộng sản xuất công nghiệp và tăng cường đầu tư nước ngoài trong thời gian qua. Cán cân đối ngoại của Việt Nam được đánh giá là ổn định và bền vững, nhờ hoạt động thương mại mạnh mẽ và tỷ giá tương đối vững vàng.

Sau giai đoạn dự trữ ngoại hối giảm do đồng USD tăng giá, ngân hàng dự báo dự trữ ngoại hối Việt Nam sẽ sớm phục hồi, cho thấy nền kinh tế đang duy trì sức bật tốt và khả năng chống chịu cao.

Ngân hàng Standard Chartered đã nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2025 lên 7,5%. Ảnh: Sputnik

Bên cạnh đó, tăng trưởng tín dụng nội địa phục hồi rõ nét, dù lãi suất chính sách vẫn được giữ nguyên. Tính đến nay, tổng dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đã tăng hơn 15% so với cùng kỳ, phản ánh niềm tin doanh nghiệp và nhu cầu đầu tư đang cải thiện đáng kể.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục đóng vai trò trụ cột. Trong 9 tháng đầu năm, vốn FDI giải ngân đạt 18,8 tỷ USD, tăng 8,5%, trong khi vốn đăng ký mới đạt 28,5 tỷ USD, tăng 15,2% so với cùng kỳ.

Standard Chartered dự báo lãi suất tái cấp vốn sẽ được giữ ở mức 4,5% đến hết năm 2025 và trong cả năm 2026, tạo điều kiện thuận lợi cho mở rộng sản xuất và đầu tư.

Ông Tim Leelahaphan, chuyên gia kinh tế cấp cao phụ trách Việt Nam và Thái Lan của Standard Chartered, cho rằng khả năng thích ứng và phục hồi của Việt Nam được thể hiện qua dòng vốn FDI ổn định, tăng trưởng xuất khẩu bền vững và vị thế ngày càng quan trọng trong chiến lược đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu.

Việt Nam đã trở thành nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ASEAN. Ảnh: plenglish

Triển vọng tăng trưởng ấn tượng

Từ những kết quả tích cực này, Standard Chartered đã nâng dự báo GDP năm 2025 lên 7,5%, và năm 2026 lên 7,2%. Dự báo lạm phát tương ứng tăng nhẹ lên 3,4% (2025) và 3,7% (2026), trong khi tỷ giá USD/VND được giữ ổn định ở mức 26.300 và 26.750.

Cùng thời điểm, nhiều tổ chức tài chính lớn cũng điều chỉnh dự báo theo hướng tích cực. Báo cáo mới của HSBC nêu rõ sau khi Tổng cục Thống kê Việt Nam công bố GDP quý III tăng 8,23%, Việt Nam đã trở thành nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ASEAN.

HSBC gọi đây là kết quả "vượt xa kỳ vọng", và hiện là tổ chức có dự báo tăng trưởng cao nhất, gần sát mục tiêu trên 8% mà Chính phủ Việt Nam đặt ra.

Ngân hàng này cũng điều chỉnh dự báo lạm phát lên 3,3% năm 2025 và 3,5% năm 2026, song khẳng định mức này vẫn trong tầm kiểm soát. Dự báo GDP năm 2026 của HSBC được nâng từ 5,8% lên 6,7%.

Trước đó, ADB và UOB lần lượt nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam lên 6,7% và 7,5%, trong khi IMF và Ngân hàng Thế giới (WB) giữ mức 6,5% – 6,6%.

Niềm tin thị trường tăng cao, triển vọng quý IV lạc quan

Phát biểu trước báo chí, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng với đà hiện nay, Việt Nam hoàn toàn có thể đạt mục tiêu tăng trưởng GDP trên 8% nếu không phát sinh biến động bất lợi.

Kết quả khảo sát của Tổng cục Thống kê cũng cho thấy bức tranh doanh nghiệp sáng sủa hơn: 40,8% doanh nghiệp ngành chế biến – chế tạo và xây dựng dự báo hoạt động quý IV sẽ khởi sắc hơn quý III, trong đó 38% kỳ vọng đơn hàng tăng.

Cùng với đó, chỉ số niềm tin kinh doanh (BCI) của EuroCham quý III tăng lên 66,5 điểm – mức cao nhất trong ba năm. Ông Bruno Jaspaert, Chủ tịch EuroCham, nhận định việc duy trì niềm tin ổn định trong bối cảnh toàn cầu đầy biến động là "tín hiệu đặc biệt tích cực" cho triển vọng của kinh tế Việt Nam.