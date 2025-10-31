Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hưng Yên khởi công tuyến đường 5.000 tỷ đồng nối phường Thái Bình với Phố Hiến

31-10-2025 - 14:32 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Sáng 31/10, UBND tỉnh Hưng Yên đã khởi công Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ phường Thái Bình đi xã Hưng Hà kết nối phường Phố Hiến. Đây là công trình đầu tiên nối trực tiếp giữa hai đô thị lớn nhất của Hưng Yên sau mở rộng. Dự án có tổng mức đầu tư 4.927 và được xác định là công trình trọng điểm của tỉnh.

Hưng Yên khởi công tuyến đường 5.000 tỷ đồng nối phường Thái Bình với Phố Hiến- Ảnh 1.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ấn nút khởi công.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Xuân Khánh, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Hưng Yên cho biết: Tuyến đường có tổng chiều dài 24,8 km, điểm đầu tại nút giao với Quốc lộ 10 thuộc phường Thái Bình, điểm cuối tại đầu cầu vượt sông Luộc, xã Ngự Thiên, tỉnh Hưng Yên. Tuyến đường đi qua 7 xã, phường gồm: Thái Bình, Nam Tiên Hưng, Tiên Hưng, Hồng Minh, Hưng Hà, Tiên La và Ngự Thiên.

Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, có đường song hành hai bên, tải trọng thiết kế các công trình trên tuyến HL93. Dự án xây dựng đồng bộ hệ thống cầu, cống, mương thủy lợi, cây xanh, điện chiếu sáng, đèn tín hiệu và các hạng mục an toàn giao thông, với bề rộng giải phóng mặt bằng trung bình khoảng 60 m.

Hưng Yên khởi công tuyến đường 5.000 tỷ đồng nối phường Thái Bình với Phố Hiến- Ảnh 2.

Tập trung máy móc chuẩn bị thi công tuyến đường.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 4.900 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh và một phần hỗ trợ của Trung ương, thời gian thi công trong giai đoạn từ 2025-2028. Dự án được chia làm hai giai đoạn thi công, trong đó giai đoạn 1, thực hiện từ nút giao Quốc lộ 10 đến nút giao Đồng Tu, dài 18,8 km, tổng kinh phí 3.735 tỷ đồng; giai đoạn 2, từ nút giao Đồng Tu đến đê Hữu sông Luộc.

"Dự án có mục tiêu hình thành tuyến giao thông huyết mạch, góp phần giảm tải cho Quốc lộ 10 và Quốc lộ 39, rút ngắn thời gian di chuyển giữa các khu vực trung tâm phường Thái Bình đi trung tâm phường phố Hiến nhanh và thuận tiện nhất, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, thúc đẩy lưu thông hàng hóa, phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch trên địa bàn tỉnh" - ông Khánh phát biểu.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh, đây là tuyến đường huyết mạch, có ý nghĩa rất quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, kết nối các địa phương, các tiểu vùng ở khu vực phía đông nam của tỉnh, với trung tâm hành chính và khu vực phía Tây Bắc, Đông Bắc (Thái Bình cũ) của tỉnh Hưng Yên.

Hưng Yên khởi công tuyến đường 5.000 tỷ đồng nối phường Thái Bình với Phố Hiến- Ảnh 3.

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu tại lễ khởi công.

Theo ông Nghĩa, đầu tư cho hạ tầng được tỉnh xác định là khâu quan trọng để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giúp địa phương tăng trưởng 2 con số trong thời gian tới. Đầu tư tốt cho hạ tầng sẽ giúp tăng tốc độ lưu thông, tăng cường kết nối và giao thương hàng hóa là giải pháp hiệu quả nhất, xóa khoảng cách và phát triển kinh tế các vùng miền.

Theo Quỳnh Như - Trọng Đảng

Báo Tiền Phong

