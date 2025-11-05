Báo Nga: Việt Nam là một trong những quốc gia tuyệt vời nhất Đông Nam Á

Theo tờ Pravda (Nga) ngày 3/9, Việt Nam là một trong những quốc gia tuyệt vời nhất Đông Nam Á, nơi có nền văn hóa phong phú, người dân hiếu khách, ẩm thực dân tộc và cảnh quan tuyệt đẹp hòa quyện hài hòa. Du khách luôn muốn quay trở lại vì luôn có điều gì đó mới mẻ để khám phá.

Hà Nội là trái tim của cả nước

Thủ đô Việt Nam là một trung tâm hoạt động và cuộc sống sôi động. Đường phố Hà Nội ngập tràn xe máy, chợ, quán cà phê vỉa hè và những quán cà phê nhỏ phục vụ món cà phê trứng trứ danh. Phở và bánh mì, vốn được coi là những món ăn đặc trưng của ẩm thực nơi đây, đặc biệt đáng chú ý .

Khu Phố Cổ Hà Nội là một trong những điểm đến rực rỡ sắc màu nhất thành phố. Những con phố nhỏ, những tòa nhà cổ kính và những biển hiệu sống động tạo nên một bầu không khí độc đáo. Hồ Hoàn Kiếm nằm ở trung tâm khu phố, nơi bạn có thể tham gia các lớp học thái cực quyền vào buổi sáng và các buổi biểu diễn ca múa nhạc vào buổi tối.

Thành phố này gây ấn tượng bởi năng lượng tràn đầy nhưng cũng không phải không có khuyết điểm. Không khí ô nhiễm và việc lấn chiếm vỉa hè khiến việc đi bộ trở nên khó khăn. Tuy nhiên, Hà Nội vẫn là nơi thể hiện rõ nhất tinh thần Việt Nam, nơi truyền thống và hiện đại song hành.

Hà Nội vẫn là nơi thể hiện rõ nhất tinh thần Việt Nam. Ảnh: CNN

Phong Nha - Vương quốc của những kỳ quan dưới lòng đất

Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, nổi tiếng với những hang động kỳ vĩ, mang đến một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Khu vực này gây ấn tượng bởi quy mô của những kiến tạo tự nhiên và được coi là một trong những điểm đến thú vị nhất cả nước dành cho những người đam mê hoạt động ngoài trời.

Động Thiên Đường

Một trong những hang động nổi tiếng nhất là động Thiên Đường. Những hành lang rộng rãi và những khối thạch nhũ khổng lồ tạo nên bầu không khí của một thế giới ngầm bí ẩn, nơi bạn dễ dàng quên mất thời gian.

Hang Sơn Đoòng

Viên ngọc thực sự của Phong Nha chính là Hang Sơn Đoòng, hang động lớn nhất thế giới. Nơi đây sở hữu khí hậu và hệ sinh thái độc đáo riêng biệt. Tuy nhiên, việc tiếp cận còn hạn chế: chi phí cho các chuyến thám hiểm lên đến hơn 3.000 USD, và chỉ một số ít người đủ điều kiện mới có thể tham quan.

Ngay cả khi không ghé thăm Sơn Đoòng, Phong Nha vẫn rất ấn tượng. Tại đây, bạn có thể thả mình trôi theo dòng sông ngầm, khám phá những hang động dễ tiếp cận hơn, hoặc trải nghiệm chuyến đi bộ xuyên rừng. Những vòm đá rộng lớn và những khối đá tự nhiên hàng thế kỷ sẽ để lại ấn tượng khó quên cho mỗi du khách.

Báo Nga khẳng định, Việt Nam là một đất nước với những nét tương phản rõ rệt: những thành phố nhộn nhịp và sự yên bình của các công viên quốc gia, ẩm thực đường phố và ẩm thực cao cấp, truyền thống cổ xưa và nhịp sống hiện đại. Hà Nội và Phong Nha chỉ là hai ví dụ cho thấy một kỳ nghỉ ở đất nước này có thể đa dạng đến nhường nào.