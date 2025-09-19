Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Báo ngoại gọi tên địa danh Việt Nam là "thiên đường mới" cho giới nhà giàu, kỳ vọng cạnh tranh với Maldives

19-09-2025 - 09:30 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Đây là điểm đến cao cấp.

Báo ngoại gọi tên địa danh Việt Nam là "thiên đường mới" cho giới nhà giàu, kỳ vọng cạnh tranh với Maldives- Ảnh 1.

Trong bài viết mới đây tựa đề “Southern Vietnam in 10 Luxury Experiences: From Skyscrapers to Beaches and Legends”, tạp chí Forbes Italia đã dành vị trí nổi bật cho Phú Quốc, gọi hòn đảo này là “Asia’s new tropical paradise” – thiên đường nhiệt đới mới ở châu Á. Forbes nhấn mạnh Phú Quốc giữ được vẻ đẹp hoang sơ kết hợp với cơ sở lưu trú cao cấp và nhịp sống bên bờ biển yên bình.

Được Forbes khen ngợi là nơi “kết hợp thiên nhiên nguyên sơ, hiếu khách sang trọng, và nhịp sống chậm rãi được vỗ về bởi âm thanh của sóng biển”, Phú Quốc là điểm dừng chân đang lên của tầng lớp du khách quốc tế muốn tìm nơi vừa thư giãn vừa đẳng cấp. Forbes Italia đặc biệt nhắc đến khu phía Nam đảo, như cụm đảo An Thới, hay bãi Kem, bờ biển Long Beach – nơi có những khu resort hàng đầu, biệt thự riêng với hồ bơi vô cực và spa cao cấp.

Tăng trưởng hạ tầng và dịch vụ cao cấp

Sự công nhận từ Forbes Italia không xuất phát từ phong cách sống nghỉ dưỡng đơn thuần; nó phản ánh những đầu tư lớn của Phú Quốc trong hạ tầng, tiện nghi và trải nghiệm. Khu nghỉ dưỡng Premier Village Phú Quốc tại mũi Ông Đội với 217 biệt thự thiết kế riêng, mỗi biệt thự có sân hiên riêng và hồ bơi vô cực hướng biển, là một ví dụ điển hình.  Khu vực Sun Paradise Land, cây cầu Kiss Bridge, show nghệ thuật Kiss of the Sea – tất cả đều được Forbes nhắc đến như các biểu tượng mới củng cố vị thế “resort đảo đẳng cấp quốc tế”.

Xếp hạng quốc tế và vị thế cạnh tranh trong khu vực

Trước đó, Phú Quốc đã nhiều lần xuất hiện trong các bảng xếp hạng du lịch cao cấp châu Á – Thái Bình Dương. Theo Travel + Leisure Asia Pacific Luxury Awards 2025, Phú Quốc là đại diện duy nhất của Việt Nam được xếp thứ ba trong danh sách “Best Islands” khu vực, trong Top 10 các hòn đảo hàng đầu.  Việc thắng nhiều giải thưởng quốc tế trong hai năm gần đây giúp Phú Quốc không chỉ được xem là thị trường mới nổi (emerging destination) mà đang khẳng định mình là điểm đến xa xỉ, cạnh tranh với Maldives, Hawaii hoặc các đảo nghỉ dưỡng nổi tiếng khác.

Với sự thăng hạng trong nhận thức quốc tế, Phú Quốc được dự đoán sẽ thu hút thêm dòng vốn lớn từ các thương hiệu lưu trú quốc tế, các dự án nghỉ dưỡng cao cấp, và nhu cầu du lịch cao cấp từ châu Âu, châu Á và du khách giàu có trên toàn cầu. Việc phát triển hạ tầng như sân bay quốc tế, VIP terminal, phát triển các resort mang thương hiệu quốc tế cao cấp, kết hợp với chính sách đặc biệt của tỉnh và quốc gia, được cho là những yếu tố quan trọng để duy trì đà tăng trưởng.

Tuy nhiên, các chuyên gia quốc tế cũng lưu ý rằng việc duy trì chất lượng dịch vụ, bảo vệ môi trường, và giữ gìn vẻ tự nhiên đặc trưng là nhiệm vụ không nhỏ khi phát triển nhanh chóng theo hướng cao cấp.

Thông tin mới nhất về dự án nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam

Theo Dy Khoa

