Bão số 11 hết sức nguy hiểm, 5 tỉnh sau đặc biệt chú ý

Bão Matmo là cơn bão nguy hiểm, tốc độ di chuyển nhanh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, chiều ngày 3/10 bão Matmo đã di chuyển vào Biển Đông (trở thành cơn bão số 11) với sức gió cấp 12, giật cấp 15; dự báo chiều ngày 6/10 bão sẽ đi vào đất liền khu vực Đông Bắc Bộ.

Theo dự báo, bão Matmo là cơn bão nguy hiểm, tốc độ di chuyển nhanh và diễn ra liền kề với cơn bão số 10, do vậy cần chủ động ứng phó.

Dự báo vị trí và hướng di chuyển bão Matmo vào tối 3/10 (Ảnh: NCHMF).

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, có 2 kịch bản đổ bộ của bão Matmo.

Thứ nhất (có xác suất khoảng 70-75%), bão sẽ di chuyển theo hướng lệch Bắc nhiều hơn, di chuyển trên đất liền Trung Quốc nhiều hơn (tương tự đường đi của bão số 9). Vì vậy, khi đến khu vực phía Bắc của tỉnh Quảng Ninh sẽ suy yếu đi từ 2-4 cấp so với thời điểm bão mạnh nhất; vịnh Bắc Bộ gió mạnh cấp 9-10, đất liền Quảng Ninh - Hải Phòng gió mạnh cấp 8-9 và gây mưa to ở Bắc Bộ (trọng tâm là khu vực trung du và vùng núi).

Kịch bản thứ 2 cực đoan hơn (có xác suất khoảng 25-30%). Bão di chuyển về phía Nam chủ yếu trên biển nên suy yếu ít hơn kịch bản 1. Vì vậy, cường độ bão khi đi vào khu vực Quảng Ninh sẽ mạnh hơn so với kịch bản 1, có thể gây gió mạnh cấp 9-10 (giật cấp 12-14), ảnh hưởng sẽ mở rộng xuống phía Nam (Quảng Ninh - Ninh Bình); mưa cũng sẽ lớn hơn, vùng gió mạnh cũng sâu hơn trong đất liền. Dự kiến khoảng chiều tối ngày 5/10, bão đi vào vịnh Bắc Bộ. Đến rạng sáng 6/10, bão đổ bộ vào đất liền tỉnh Quảng Ninh.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia nêu dự báo bão Matmo (Ảnh: Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

“Sau khi đi vào Vịnh có 2 khả năng, khả năng cao nhất là đi vào Vịnh Bắc bộ và di chuyển theo hướng gần tương tự như cơn bão số 9, có điểm khác là với cơn bão số 11 này khi đi vào Vịnh Bắc bộ vào đêm mai, phần lớn hoàn lưu nằm ở phía biển. Chính vì thế hy vọng về việc giảm cường độ của cơn bão này, giảm nhiều như cơn số 9 là sẽ không cao.

Khi vào vịnh Bắc bộ, cường độ khoảng cấp 11 và khi tiếp cận bờ của chúng ta, cường độ theo kịch bản này trên khu vực Đông bắc (đất liền Quảng Ninh, Hải Phòng có thể có gió mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, 12”, ông Khiêm nói.

5 tỉnh có nguy cơ cao xảy ra sạt lở

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị các địa phương tập trung cao nhân lực nguồn lực để khắc phục hậu quả cơn bão số 10, bởi nếu có một trận mưa nữa trên nền tai biến địa chất sẵn có sẽ khó khắc phục do “bão chồng bão”.

Lãnh đạo Bộ NN-MT cảnh báo Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang và một phần Thái Nguyên, là những vùng vừa trải qua đợt mưa nhiều và sạt lở, do vậy, cần cảnh giác với mưa sẽ xảy ra ở vùng núi dọc Đông Bắc Bộ.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý hiện tượng thiên tai chồng thiên tai đang diễn biến phức tạp, khi hậu quả cơn bão số 9, 10 còn chưa khắc phục xong, đã xuất hiện cơn bão số 11.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cảnh báo, bão số 11 hết sức nguy hiểm, là “thiên tai chồng thiên tai” (Ảnh: Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Phó Thủ tướng đề nghị, các địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả cơn bão số 10 và Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương tiếp tục cập nhật sát diễn biến cơn bão, các cơ quan chức năng thông báo đầy đủ thông tin diễn biến cơn bão tới các tàu thuyền trên biển để vào nơi tránh trú an toàn. Đồng thời, yêu cầu các địa phương rà soát các khu vực đê sông, biển xung yếu, để kịp thời huy động các lực lượng gia cố, khắc phục trong thời gian 2 ngày trước khi bão vào.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý tới việc bảo vệ tính mạng người dân: “Ở địa phương trên bản đồ sạt lở, tôi đề nghị khoanh các vùng có nguy cơ, trong thời gian tới có nguy cơ cao hơn. Bởi vì, đất hiện nay đã tích lũy nước và cộng hưởng thêm mưa bão nữa sẽ dẫn tới nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét. Do vậy, phải khoanh định được khu vực. Các trường học, các khu dân cư đông người phải tránh được các nguy cơ cao này”.