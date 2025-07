Bão số 3 giật cấp 13 chuẩn bị đổ bộ vào đất liền nước ta, gây mưa lớn dữ dội

Theo bản tin mới nhất từ Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, vào 6h sáng 22/7, bão số 3 cách Hưng Yên khoảng 50 km về phía Đông, cách Ninh Bình khoảng 70 km về phía Đông Bắc. cách Quảng Ninh khoảng 170 km về phía Nam Tây Nam, cách Hải Phòng khoảng 60 km về phía Đông Nam.

Cường độ bão số 3 mạnh cấp 9-10 (89-102 km/h), giật cấp 13.

Khoảng 10-14h hôm nay bão đi vào đất liền khu vực Nam Hải Phòng-Ninh Bình, cường độ đổ bộ cấp 8-9, giật cấp 11-12.

Sáng sớm nay, tại Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An đã xuất hiện mưa rất to. Dọc ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình gió đang rất mạnh.

Hình ảnh radar bão số 3 lúc 4h50 ngày 22/7 (Ảnh: Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia).

Theo dự báo, từ sáng nay đến ngày 23/7, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 200-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm; các nơi khác ở khu vực Bắc Bộ và Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, Cục Khí tượng thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, khoảng trưa nay (22/7), vùng tâm bão đi vào đất liền các tỉnh từ Hải Phòng đến phía bắc Thanh Hóa. Khu vực ven biển có Hải Phòng, Hưng Yên gió mạnh nhất với cấp 9-10, giật cấp 13-14, gây mưa dữ dội.

Quảng Ninh sẽ là nơi chịu tác động đầu tiên với gió cấp 9-10 ở ven biển từ sáng nay, trong bờ cấp 7-8. Ven biển Hải Phòng, Hưng Yên (Thái Bình cũ) gió cấp 9-10, giật cấp 13-14; ven biển Ninh Bình gió cấp 8-9, giật cấp 13; ven biển Thanh Hóa (tập trung ở phía Bắc) gió cấp 7-8, giật cấp 8-9; Hà Nội gió cấp 5-6, giật cấp 7-8.

Từ 0h30 ngày 22/7, trên địa bàn đặc khu Cô Tô có gió to, cấp 9, giật cấp 11, mưa nhỏ, biển động dữ dội (Ảnh: Báo Quảng Ninh).