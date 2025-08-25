Bão số 5 áp sát, cả phường ngược xuôi giải cứu dưa hấu

Theo ông Vũ, hiện trên địa bàn có khoảng 50 tấn dưa của bà con đã đến ngày thu hoạch cần được bán. Ngoài số dưa đã hái về, các lực lượng cũng ra đồng cùng bà con hái và vận chuyển đến các địa điểm. Trong ngày 24-25/8, các lực lượng tình nguyện sẽ cố gắng "giải cứu" hết hàng chục tấn dưa này. Nếu tình hình mưa kéo dài, mưa sẽ rất dễ hỏng, nhất là số dưa đã chín. Nếu thời tiết nắng ráo thì bà con sẽ thu hoạch dưa trong khoảng 2 tuần, tuy nhiên mưa bão đang đến gần nên bà con rất lo. Dù mức giá bán thấp hơn ngày thường rất nhiều nhưng ai cũng mong bán được hết.