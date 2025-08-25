Bão số 5 áp sát, cả phường ngược xuôi giải cứu dưa hấu
Bà con đã cắt hàng tấn dưa về nhà nhưng mưa gió nên thương lái không tới thu mua, cộng thêm hàng chục tấn tới ngày thu hoạch vẫn còn ngoài đồng, trong khi bão số 5 đang đến gần.
Trao đổi với PV Tiền Phong tối 24/8, ông Trần Quang Vũ - Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng phường Hải Vân, TP. Đà Nẵng - cho hay, các lực lượng, tình nguyện viên hiện vẫn đang vận chuyển và bán dưa " chạy bão " ngay trong đêm cho nông dân trên địa bàn.
Tiền Phong