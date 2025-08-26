Bão số 5 bất ngờ đứng yên suốt 3 tiếng trước khi đổ bộ có thể gây ra nguy hiểm gì?

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá bão số 5 là cơn bão khá dị thường.

Cơn bão này hình thành ngay trên biển Đông, thời gian đổ bộ đất liền rất nhanh chỉ 3 ngày, bằng 1/2 quy luật các cơn bão hoạt động thông thường.

Đáng chú ý bão dừng lại, gần như đứng yên 3 giờ đồng hồ trước khi đổ bộ vào đất liền khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh nên có cảm giác bão đã tan nên có thể khiến nhiều người có tâm lý chủ quan.

Trong khi thực tế đến tối 25/8, cấp gió bão vẫn rất mạnh và khả năng sẽ quần thảo đến nửa đêm nay.

Tại Cảng Hòn La (Quảng Trị), sóng dữ cao hơn 3 m quật ầm ầm vào bờ cuốn theo nhiều lồng cá nuôi của ngư dân (Ảnh: Người lao động).

Theo phân tích của chuyên gia khí tượng, chính trong thời gian đứng yên, bão đã tích lũy một lượng nước rất lớn trước khi đổ bộ vào đất liền nên khi đổ bộ sẽ gây ra mưa rất to, tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ngay sau bão.

Từ nay đến ngày mai, mưa tập trung ở vùng núi Thanh Hóa, Nghệ An, người dân các khu vực này cần đặc biệt lưu ý, chủ động phòng tránh trước nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.