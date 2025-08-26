Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bão số 5 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, mưa lớn tiếp diễn ở nhiều địa phương

26-08-2025 - 07:34 AM | Xã hội

Sáng sớm 26-8, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết bão số 5 di chuyển sang Trung Lào và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 4 giờ ngày 26-8, tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,9 độ vĩ Bắc, 104,5 độ kinh Đông, trên khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt cấp 7, giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20 km/giờ.

Bão số 5 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, mưa lớn tiếp diễn ở nhiều địa phương- Ảnh 1.

Bão số 5 di chuyển sang Trung Lào và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Theo dự báo, đến 16 giờ ngày 26-8, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc khoảng 20 km/giờ và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Tâm vùng áp thấp ở khoảng 19,3 độ vĩ Bắc, 102,1 độ kinh Đông, trên khu vực Trung Lào, với sức gió dưới cấp 6.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông được xác định từ vĩ tuyến 17,0 đến 20,5 độ Bắc và phía Tây kinh tuyến 108,5 độ Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai ở mức 3, trong đó khu vực chịu ảnh hưởng là vịnh Bắc Bộ.

Những khu vực nào có gió mạnh và mưa lớn bởi áp thấp nhiệt đới

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên đất liền khu vực Thanh Hóa - Nghệ An và vùng ven biển Ninh Bình còn có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Đáng chú ý, từ sáng sớm 26-8 đến hết ngày 26-8, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Lào Cai, Sơn La và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa to, lượng mưa phổ biến 50-100 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm. Cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa có cường suất lớn, trên 100 mm trong 3 giờ.

Trong cùng thời gian, khu vực thủ đô Hà Nội có mưa to và dông; TP Đà Nẵng hầu như không mưa; TP Hồ Chí Minh có mưa, mưa rào và dông, tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Từ sáng sớm 26-8 đến ngày 2-8, khu vực Thượng và Trung Lào có mưa to với lượng phổ biến 100-250 mm, riêng Trung Lào có nơi trên 500 mm.

Theo Thùy Linh

Người lao động

