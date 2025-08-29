Bão số 6 dự kiến hình thành đêm nay, di chuyển nhanh vào đất liền nước ta, gây mưa lớn kéo dài

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 16h ngày 29/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 16,6 độ Vĩ Bắc – 111,8 độ Kinh Đông, thuộc khu vực quần đảo Hoàng Sa. Tâm áp thấp cách bắc Quảng Trị khoảng 590 km về phía đông đông nam, cách thành phố Huế khoảng 450 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất gần tâm đạt cấp 7 (50–61 km/h), giật cấp 9. Hệ thống này di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ 20–25 km/h.

Dự báo trong 12–36 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão khi tiến sát đất liền. Đến 4h sáng 30/8, tâm bão được xác định ở khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc - 109,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, cách bắc Quảng Trị khoảng 330 km. Cường độ bão có thể đạt cấp 8, giật cấp 10, vùng nguy hiểm trải rộng từ 15 - 20 độ Vĩ Bắc và 107,5 - 113,5 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp được đánh giá ở cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, gồm vùng tây bắc Biển Đông và các tỉnh từ Quảng Trị đến Đà Nẵng.

Đến 16h chiều 30/8, bão có khả năng áp sát ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị với cường độ duy trì cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm mở rộng ra phía tây kinh tuyến 111,5 độ Kinh Đông, ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trong đó có các đảo ven bờ như Hòn Ngư, Cồn Cỏ. Sau đó, khi đi sâu vào đất liền, bão sẽ suy yếu dần. Đến rạng sáng 31/8, tâm hoàn lưu còn lại nhiều khả năng ở trên khu vực Trung Lào - Thái Lan và giảm xuống dưới cấp 6, trở thành vùng áp thấp.

Trên biển, khu vực tây bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) sẽ có gió mạnh cấp 6–7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10. Sóng biển cao 2–5 m, biển động dữ dội. Từ đêm 29/8, vùng biển từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, trong đó có Hòn Ngư và Cồn Cỏ, gió tăng dần lên cấp 6–7, gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10. Sóng cao từ 2–4 m, khu vực gần tâm bão có thể đạt 3–5 m. Nước biển ven bờ các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế dâng thêm từ 0,2–0,4 m, gây nguy hiểm cho tàu thuyền, lồng bè và công trình ven biển.

Trên đất liền, từ sáng 30/8, ven biển từ Nghệ An đến Quảng Trị có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Riêng khu vực Hà Tĩnh đến bắc Quảng Trị gió mạnh hơn, cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10. Trước khi bão đổ bộ, khả năng xuất hiện dông lốc, lốc xoáy cũng được cảnh báo.

Mưa lớn được dự báo trải dài từ đêm 29/8 đến hết ngày 31/8. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to, lượng phổ biến 200 - 350 mm, có nơi vượt 600 mm. Trong các ngày 30–31/8, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ cùng thành phố Đà Nẵng sẽ có mưa vừa đến to, có nơi mưa rất to với lượng phổ biến 100 - 200 mm, cục bộ trên 400 mm.

Các chuyên gia khí tượng khuyến cáo người dân, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng cần chủ động phương án phòng chống bão, đặc biệt là ứng phó với mưa lớn kéo dài, nguy cơ ngập úng đô thị, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.