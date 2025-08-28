Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Miền Bắc sắp mưa to trở lại, kéo dài 3 ngày liên tiếp

28-08-2025 - 18:19 PM | Xã hội

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông ít khả năng mạnh lên thành bão nhưng sẽ gây ra đợt mưa lớn tại Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện áp thấp nhiệt đới đang hoạt động tại Biển Đông.

Dự báo trong 1-2 ngày tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng ảnh hưởng đến đất liền các tỉnh, thành phố Bắc Trung Bộ.

Dự báo, chiều tối và đêm 29/8 đến ngày 31/8, Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa to đến rất to (100-200mm, cục bộ có nơi trên 350mm).

Ngoài ra, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông (50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm).

Miền Bắc sắp mưa to trở lại, kéo dài 3 ngày liên tiếp- Ảnh 1.

Hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới lúc 14 giờ ngày 28/8 (Ảnh: nchmf).

Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa:

Theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Theo Duy Anh

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nữ nhân viên ngân hàng Nguyễn Hà Linh bị tuyên phạt hơn 13 năm tù

Nữ nhân viên ngân hàng Nguyễn Hà Linh bị tuyên phạt hơn 13 năm tù Nổi bật

Thủ đoạn tham ô hơn 64 tỷ đồng của cựu kế toán Bảo hiểm xã hội quận Nam Từ Liêm cũ

Thủ đoạn tham ô hơn 64 tỷ đồng của cựu kế toán Bảo hiểm xã hội quận Nam Từ Liêm cũ Nổi bật

Bộ Công an kêu gọi nguyên giám đốc Sở Tài chính TP HCM ra đầu thú

Bộ Công an kêu gọi nguyên giám đốc Sở Tài chính TP HCM ra đầu thú

18:02 , 28/08/2025
Công an truy tìm hai cựu nhân viên FE Credit

Công an truy tìm hai cựu nhân viên FE Credit

17:47 , 28/08/2025
Kết quả xổ số hôm nay, 28-8: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận, Bình Định, Hà Nội...

Kết quả xổ số hôm nay, 28-8: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận, Bình Định, Hà Nội...

17:33 , 28/08/2025
Áp thấp nhiệt đới sắp mạnh thành bão, hướng thẳng vào miền Trung

Áp thấp nhiệt đới sắp mạnh thành bão, hướng thẳng vào miền Trung

17:18 , 28/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên