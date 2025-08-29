Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bão số 6 khả năng hình thành ngay đêm nay, hướng thẳng vào đất liền nước ta

29-08-2025 - 20:10 PM | Xã hội

Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão số 6, đang di chuyển nhanh về phía Trung Bộ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, vào lúc 15h chiều 29/8, tâm áp thấp nhiệt đới cách phía bắc Quảng Trị khoảng 610km về phía Đông Đông Nam, cách TP. Huế khoảng 470km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất: Cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9.

Trong 3 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/h.

Trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão, cấp 8, giật cấp 10. Nếu mạnh lên thành bão, đây là cơn bão số 6 trên Biển Đông trong năm 2025.

Bão số 6 khả năng hình thành ngay đêm nay, hướng thẳng vào đất liền nước ta- Ảnh 1.

Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới vào chiều 29/8 (Ảnh: NCHMF).

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão, từ trưa 30/8, khu vực ven biển từ Nghệ An đến Quảng Trị có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; riêng Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10.

Từ đêm 29/8 đến hết ngày 31/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế mưa to đến rất to, lượng phổ biến 200-350mm, có nơi trên 600mm. 

Từ ngày 30/8 đến ngày 31/8, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 400mm.

Cập nhật đường đi mới nhất của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, liệu có mạnh lên thành bão số 6?

Theo Duy Anh

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
Bão số 6

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mới nhất: Cục CSGT thông báo các phương tiện giao thông từ 22h hôm nay

Mới nhất: Cục CSGT thông báo các phương tiện giao thông từ 22h hôm nay Nổi bật

Xác suất Hà Nội mưa dông trong ngày tổng duyệt Lễ diễu binh, diễu hành 30/8

Xác suất Hà Nội mưa dông trong ngày tổng duyệt Lễ diễu binh, diễu hành 30/8 Nổi bật

Kết quả xổ số hôm nay, 29-8: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh, Ninh Thuận, Hải Phòng...

Kết quả xổ số hôm nay, 29-8: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh, Ninh Thuận, Hải Phòng...

17:48 , 29/08/2025
Các phạm nhân Đinh La Thăng, Trịnh Văn Quyết, "Bầu Kiên" có được đặc xá dịp 2-9?

Các phạm nhân Đinh La Thăng, Trịnh Văn Quyết, "Bầu Kiên" có được đặc xá dịp 2-9?

17:11 , 29/08/2025
Lời khai bất ngờ của nam thanh niên sinh năm 2003 say xỉn, lái xe máy tông ngã cán bộ Công an làm nhiệm vụ A80

Lời khai bất ngờ của nam thanh niên sinh năm 2003 say xỉn, lái xe máy tông ngã cán bộ Công an làm nhiệm vụ A80

16:38 , 29/08/2025
'Hố tử thần' không đáy xuất hiện tại Lạng Sơn, một hộ dân phải di dời khẩn cấp

'Hố tử thần' không đáy xuất hiện tại Lạng Sơn, một hộ dân phải di dời khẩn cấp

16:14 , 29/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên