Bảo Tín Minh Châu ra sao khi ông Vũ Minh Châu bị khởi tố?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố ông Vũ Minh Châu về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Dù vậy, cơ quan chức năng cũng thông báo Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu hiện vẫn hoạt động kinh doanh bình thường, không bị đình chỉ hay tạm dừng.

Theo cơ quan chức năng, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đã được chuyển từ ông Châu sang bà Phạm Lan Anh từ ngày 28/10/2024. Hiện bà Lan Anh giữ chức Giám đốc kiêm đại diện pháp luật của công ty.

Ông Vũ Minh Châu là người sáng lập Bảo Tín Minh Châu từ năm 1989 và nhiều năm giữ vai trò Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh vàng, trang sức tại Hà Nội.

Liên quan vụ án, ngoài ông Châu, cơ quan điều tra đã khởi tố thêm ba bị can gồm Vũ Minh Tú và hai nhân viên kế toán của công ty.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, trước năm 2024, ông Vũ Minh Châu và Vũ Minh Tú đã chỉ đạo bộ phận kế toán sử dụng hai hệ thống phần mềm để quản lý và kê khai. Trong đó, phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro và Excel dùng để theo dõi hoạt động kinh doanh thực tế, còn phần mềm kế toán Misa được sử dụng để kê khai báo cáo thuế.

Từ nửa cuối năm 2024, để tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng, ông Châu bị xác định đã chỉ đạo xóa toàn bộ dữ liệu trên hệ thống Hivi Gold, Hivi Gold Pro, đồng thời chuyển sang sử dụng Excel và phần mềm bán hàng Fox AI để quản lý. Dữ liệu sau đó được tổng hợp trước khi đưa lên hệ thống Misa để kê khai thuế.

Theo dữ liệu được khôi phục trong giai đoạn 2020 - 2023, doanh thu thực tế của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu khoảng 13.700 tỷ đồng, chênh lệch so với số liệu báo cáo thuế 9.713 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước khoảng 150 tỷ đồng.

Về tài chính, Bảo Tín Minh Châu có vốn điều lệ 100 tỷ đồng vào năm 2018, trong đó ông Vũ Minh Châu nắm hơn 90% cổ phần, phần còn lại do ông Vũ Phương Nam - con trai cả của ông Châu, hiện giữ chức phó giám đốc công ty - góp vốn. Ông Châu là tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Bảo Tín Minh Châu từ khi thành lập.

Đến giữa năm 2024, doanh nghiệp tăng vốn lên 300 tỷ đồng, với tỷ lệ sở hữu của ông Châu lên tới gần 97%. Vào tháng 10/2024, vai trò người đại diện pháp luật đã được chuyển giao cho bà Phạm Lan Anh (sinh năm 1976), giám đốc của doanh nghiệp này.

Trước đó, chiều 25/3, lực lượng công an đã làm việc tại ba cơ sở của doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội. Một số cửa hàng tạm dừng giao dịch trong thời gian ngắn để phục vụ việc xác minh, sau đó mở cửa trở lại từ trưa 26/3. Doanh nghiệp cho biết vẫn duy trì hoạt động và cam kết bảo đảm quyền lợi của khách hàng, đối tác và người lao động.

Quá trình khám xét, cơ quan chức năng thu giữ 23,3 tỷ đồng tiền mặt, 7 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng nhiều tài liệu, đồ vật và một lượng lớn kim loại màu vàng, bạc.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ.



