Thị trường tiền số hôm nay, 6-4: Bitcoin đang tái lập kịch bản lập đỉnh lịch sử?

Tối 6-4, thị trường tiền số ghi nhận đà tăng mạnh. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin tăng hơn 4%, vượt 69.600 USD. Nhiều đồng tiền số lớn khác cũng đồng loạt đi lên, trong đó Ethereum tăng hơn 5% lên khoảng 2.150 USD; XRP và BNB tăng trên 3%.

Theo Cointelegraph, Bitcoin bước vào tuần mới trong trạng thái giằng co khi các yếu tố vĩ mô tiêu cực vẫn hiện hữu, trong khi tín hiệu thị trường lại cho thấy khả năng đảo chiều xu hướng.

Việc giá đóng cửa tuần lấy lại các mốc quan trọng đang tạo thêm kỳ vọng cho nhà đầu tư về một chu kỳ phục hồi mới.

Dữ liệu lịch sử cho thấy, lần gần nhất Bitcoin phát tín hiệu đảo chiều rõ rệt là vào tháng 5-2025, sau khi tạo đáy quanh 74.500 USD. Chỉ trong hai tháng sau đó, giá đã tăng mạnh từ 94.000 USD lên 119.000 USD, thiết lập đỉnh lịch sử.

Đáng chú ý, trong các chu kỳ trước, thị trường thường mất khoảng 245 ngày để chuyển từ xu hướng giảm sang tăng. Nếu lặp lại quy luật này, mốc tương tự của chu kỳ hiện tại sẽ rơi vào cuối tháng 4-2026.

Sau khi đóng cửa tuần, Bitcoin tiếp tục vượt mốc 70.000 USD, thiết lập đỉnh cao mới trong tháng 4. Tuy nhiên, không ít nhà giao dịch vẫn thận trọng khi cho rằng đà tăng hiện tại chưa đủ cơ sở để khẳng định xu hướng bền vững.

Một số dự báo cho rằng giá có thể điều chỉnh về vùng 64.000 USD nhằm "quét thanh khoản" trước khi tiếp tục đi lên.

Bitcoin đang giao dịch tại 69.665 USD Nguồn: OKX

Đà tăng gần đây cũng khiến nhiều vị thế bán bị thanh lý, với tổng giá trị thanh lý trên toàn thị trường vượt 250 triệu USD trong 24 giờ, theo dữ liệu từ CoinGlass.

Trong khi đó, CryptoQuant ghi nhận sự gia tăng mạnh của hoạt động đầu cơ, đặc biệt trên sàn Binance, cho thấy dòng tiền đang quay trở lại thị trường.

Ở chiều ngược lại, rủi ro vĩ mô vẫn là yếu tố chi phối. Căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ, Israel và Iran chưa hạ nhiệt, đẩy giá dầu WTI vượt 115 USD/thùng. Diễn biến này làm dấy lên lo ngại về lạm phát, đặc biệt khi các tuyến vận tải quan trọng như eo biển Hormuz bị gián đoạn.

Các dữ liệu kinh tế Mỹ sắp công bố, bao gồm chỉ số PCE và CPI, được dự báo sẽ tác động mạnh đến thị trường.

Một số mô hình ước tính nếu giá dầu duy trì ở mức cao trong vài tuần tới, lạm phát CPI của Mỹ có thể tăng lên khoảng 3,7%, cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Hiện tại, thị trường gần như không kỳ vọng Fed sẽ thay đổi lãi suất trong cuộc họp cuối tháng 4.

Ngoài ra, một số kịch bản thận trọng cho rằng nếu thị trường xuất hiện cú sốc lớn, giá Bitcoin có thể điều chỉnh tới 20%. Thậm chí, trong trường hợp tiêu cực hơn, giá có thể quay lại kiểm tra vùng dưới 60.000 USD, hoặc sâu hơn về khu vực 40.000 - 50.000 USD.

Dù vậy, nếu các yếu tố vĩ mô cải thiện, xu hướng giảm có thể bị phá vỡ, mở ra cơ hội để Bitcoin quay lại các vùng giá cao hơn.