Barcelona từng chi 900 USD/tháng để cứu sự nghiệp Lionel Messi

Tháng 9/2000, Lionel Messi đặt chân đến Barcelona khi mới 13 tuổi. Cậu bé đến từ Rosario (Argentina) sở hữu kỹ thuật thiên bẩm, nhưng vóc dáng nhỏ bé khiến không ít đội bóng hoài nghi về tương lai.

Đằng sau thân hình gầy gò ấy là một căn bệnh có thể chấm dứt giấc mơ bóng đá của Messi ngay từ khi còn rất nhỏ.

Messi mắc chứng thiếu hormone tăng trưởng (Growth Hormone Deficiency - GHD), khiến cơ thể không sản sinh đủ hormone cần thiết để phát triển bình thường. Nếu không được điều trị kịp thời, cậu không chỉ thấp bé hơn bạn bè đồng trang lứa mà còn gặp nhiều bất lợi để theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp.

Cậu bé Messi nhỏ nhắn giữa các bạn đang cao lớn.

Khoản chi khiến nhiều CLB phải lắc đầu

Để điều trị GHD, Messi phải tiêm hormone tăng trưởng hằng ngày với chi phí khoảng 900-1.000 USD mỗi tháng - khoản tiền quá lớn với gia đình cậu vào thời điểm đó.

Cha của Messi, ông Jorge Messi, từng tìm đến nhiều CLB ở Argentina với hy vọng nhận được sự hỗ trợ. Tuy nhiên, ngay cả Newell's Old Boys - đội bóng đầu tiên của Messi - hay River Plate cũng không sẵn sàng gánh khoản chi kéo dài này.

Cậu bé Messi những ngày đầu gia nhập CLB.

Trong khi nhiều đội bóng coi đây là một rủi ro tài chính, Barcelona lại nhìn thấy cơ hội.

Sau khi chứng kiến Messi thi đấu trong buổi thử việc, đội ngũ tuyển trạch của đội bóng xứ Catalonia tin rằng họ đang đứng trước một tài năng đặc biệt. Barcelona quyết định ký hợp đồng với cậu bé 13 tuổi, đồng thời cam kết chi trả toàn bộ chi phí điều trị hormone tăng trưởng.

Đó là một quyết định không chỉ dựa trên chuyên môn mà còn là một "canh bạc" về mặt đầu tư. Không ai có thể chắc chắn một cậu bé nhỏ con sẽ trở thành ngôi sao hàng đầu thế giới.

26 năm sau, quyết định ấy được nhìn nhận như một trong những thương vụ đầu tư thành công nhất lịch sử bóng đá.

Anh có sự nghiệp rực rỡ ở cấp CLB.

Messi trưởng thành từ lò đào tạo La Masia trước khi ra mắt đội một Barcelona năm 2004. Trong hơn 17 năm khoác áo đội chủ sân Camp Nou, anh trở thành cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử CLB.

Siêu sao người Argentina ghi 672 bàn thắng sau 778 trận, giành 10 chức vô địch La Liga, 4 Champions League, 7 Cúp Nhà vua, 6 Chiếc giày vàng châu Âu cùng hàng chục danh hiệu khác.

Ở cấp độ cá nhân, Messi liên tục phá vỡ các kỷ lục, giành nhiều Quả bóng Vàng trước khi hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu bằng chức vô địch Copa America và World Cup cùng đội tuyển Argentina.

Nhưng nếu chỉ nhìn vào số bàn thắng hay những chiếc cúp, câu chuyện về khoản đầu tư của Barcelona vẫn chưa được kể đầy đủ.

"Món đầu tư" sinh lời vượt ngoài sức tưởng tượng

Trong kinh doanh, ROI (Return on Investment - tỷ suất sinh lời trên vốn đầu tư) là chỉ số dùng để đo lường hiệu quả của một khoản đầu tư. Với Barcelona, rất khó để tính toán chính xác ROI mà Lionel Messi mang lại, bởi giá trị của anh vượt xa những con số tài chính thông thường.

Messi cũng trở thành "tài sản" giá trị nhất của Barcelona trong gần hai thập kỷ.

Trên sân cỏ, Messi là nhân tố quan trọng giúp Barcelona thống trị bóng đá châu Âu suốt nhiều năm. Mỗi danh hiệu mà đội bóng giành được không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn kéo theo nguồn thu khổng lồ từ tiền thưởng, bản quyền truyền hình và các hợp đồng thương mại.

Ngoài sân cỏ, Messi cũng trở thành "tài sản" giá trị nhất của Barcelona trong gần hai thập kỷ.

Áo đấu mang số 10 của anh luôn nằm trong nhóm bán chạy nhất thế giới. Hình ảnh Messi xuất hiện trong hầu hết các chiến dịch quảng cáo toàn cầu của CLB, góp phần đưa Barcelona từ một đội bóng lớn ở châu Âu trở thành thương hiệu thể thao có sức ảnh hưởng trên toàn cầu.

Anh có sự nghiệp rực rỡ ở cấp CLB.

Sức hút của Messi cũng giúp Barcelona mở rộng lượng người hâm mộ tại châu Á, Mỹ Latin và Trung Đông, đồng thời tạo lợi thế trong việc thu hút các nhà tài trợ lớn. Không ít chuyên gia trong ngành thể thao từng nhận định rằng, ở giai đoạn đỉnh cao, giá trị thương hiệu của Barcelona gần như gắn liền với hình ảnh của Lionel Messi.

Nếu quy đổi toàn bộ giá trị mà Messi tạo ra - từ doanh thu bán vé, áo đấu, bản quyền truyền hình, tài trợ đến giá trị thương hiệu - thì khoản đầu tư khoảng 900 USD mỗi tháng năm 2000 gần như chỉ là "hạt cát" so với những gì Barcelona nhận lại.

Trong bóng đá hiện đại, các CLB sẵn sàng chi hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu USD để sở hữu một ngôi sao đã khẳng định tên tuổi.

Barcelona lại đi theo con đường ngược lại. Họ đặt niềm tin vào một cậu bé chưa ai biết đến và chấp nhận bỏ ra khoản tiền không lớn nếu nhìn theo chuẩn bóng đá hiện nay, nhưng lại là gánh nặng với gia đình Messi lúc bấy giờ.

Khoản chi khoảng 900 USD mỗi tháng ấy đã cứu lấy sự nghiệp của Lionel Messi.

26 năm sau, khoản chi khoảng 900 USD mỗi tháng ấy không chỉ cứu lấy sự nghiệp của Lionel Messi, mà còn góp phần tạo nên một trong những triều đại vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.

Đó là lý do nhiều người xem đây là một trong những khoản đầu tư có tỷ suất sinh lời (ROI) lớn nhất lịch sử thể thao: từ một cậu bé mắc bệnh hiếm, Barcelona đã nhận lại cầu thủ xuất sắc bậc nhất mọi thời đại và một biểu tượng đưa thương hiệu CLB vươn tầm toàn cầu.

Nguồn: Yahoo!Sports