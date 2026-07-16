Gã khổng lồ thời trang gây 'choáng' với lợi nhuận bằng Puma, On và Under Armour cộng lại, bán 1 tỷ sản phẩm/năm với giá rẻ bằng 1/3

Decathlon, gã khổng lồ thời trang đến từ Pháp, vừa ghi nhận mức lợi nhuận ròng ấn tượng lên tới 910 triệu Euro trên tổng doanh thu 16,8 tỷ Euro - con số vượt qua cả lợi nhuận của Puma, On và Under Armour cộng lại. Khoảng cách này là minh chứng cho thấy: quy mô tối ưu, năng lực tích hợp dọc chuỗi cung ứng và hiệu suất vận hành vượt trội đang hoàn toàn áp đảo chiến lược định vị phân khúc cao cấp trong ngành công nghiệp đồ thể thao.

Kết quả kinh doanh kỷ lục này phát đi tín hiệu rõ nét về một bước chuyển dịch lớn trong hành vi của người tiêu dùng: quay lưng với các sản phẩm xa xỉ để tìm đến những dòng trang phục thể thao đề cao hiệu năng thực tế và có mức giá dễ tiếp cận. Bên cạnh đó, phát triển bền vững cũng là một động cơ tăng trưởng thương mại thực thụ, khi các dòng sản phẩm thiết kế sinh thái (eco-designed) đóng góp tới hơn một nửa tổng doanh thu của Decathlon.

Đối với các thương hiệu mới nổi, bài học rút ra từ thành công của Decathlon là vô cùng thực tế: chất lượng sản phẩm thực chất, khả năng làm chủ chuỗi cung ứng và một chính sách giá hợp túi tiền mới là những yếu tố sống còn, giá trị hơn nhiều so với việc cố gắng tạo ra những làn sóng truyền thông thổi phồng thương hiệu. Ở thời điểm hiện tại, phân khúc trang phục chạy bộ, đồ thi đấu chuyên nghiệp cùng các dòng sản phẩm kỹ thuật cơ bản vẫn đang là những “mỏ vàng” đầy tiềm năng cho các doanh nghiệp biết tập trung phát triển sản phẩm thông minh.

Câu chuyện của Decathlon bắt đầu vào năm 1976 tại một bãi đỗ xe ở Lille, Pháp. Michel Leclercq cùng sáu người bạn có một ý tưởng táo bạo: thành lập một cửa hàng bán tất cả các loại dụng cụ thể thao dưới một mái nhà. Cái tên “Decathlon” (Mười môn phối hợp) ra đời từ đó.

Bước ngoặt vĩ đại nhất diễn ra vào năm 1986 khi họ quyết định tự thiết kế và sản xuất sản phẩm của riêng mình thay vì chỉ phân phối thương hiệu khác. Đây chính là viên gạch đầu tiên cho mô hình tích hợp dọc (vertical integration) - chiếc chìa khóa vạn năng giúp Decathlon kiểm soát tuyệt đối từ khâu nghiên cứu thiết kế, sản xuất, logistics cho đến bán lẻ tận tay người tiêu dùng mà không qua bất kỳ trung gian nào.

Trong khi Puma liên tục phải xoay chuyển giữa hiệu năng thể thao và xu hướng thời trang đường phố để giữ nhiệt thương hiệu; Under Armour trầy trật tìm lại bản sắc sau thời kỳ bão hòa; và On Running nhắm vào phân khúc siêu cao cấp với biên lợi nhuận cao nhưng tệp khách hàng giới hạn, Decathlon lại sở hữu những vũ khí cạnh tranh mang tính hủy diệt.

Giá trị thực vượt lên trên Hype (Thương hiệu thổi phồng) : Decathlon cắt bỏ hoàn toàn các chi phí quảng cáo xa xỉ. Một chiếc áo chạy bộ của hãng có thể có tính năng tương đương một chiếc áo Puma nhưng giá chỉ bằng 1/3. Người tiêu dùng thông minh ngày nay đang có xu hướng chọn hiệu năng thực tế thay vì trả tiền cho chiếc logo đắt đỏ.

Hệ sinh thái Thương hiệu con : Decathlon không bán chung một thương hiệu cho mọi môn thể thao. Họ tách nhỏ thành các thương hiệu chuyên sâu như Kalenji (chạy bộ), Quechua (leo núi), Kipsta (bóng đá). Mỗi thương hiệu con có một đội ngũ kỹ sư và vận động viên riêng để nghiên cứu phát triển sản phẩm, mang lại tính chuyên nghiệp tối đa.

Trải nghiệm mua sắm Superstore : Các cửa hàng Decathlon giống như những sân chơi thể thao khổng lồ nơi khách hàng có thể trực tiếp trải nghiệm sản phẩm từ bàn bóng bàn, lều cắm trại đến xe đạp địa hình trước khi mua.

Theo báo cáo mới nhất, trong năm 2025, Decathlon ghi nhận tổng giá trị hàng hóa bán ra (GMV) tăng 7,1% và doanh thu thuần tăng 5,6%. Sau khi điều chỉnh theo biến động tỷ giá hối đoái, GMV toàn cầu đạt 20,7 tỷ euro, trong khi doanh thu thuần tăng 4,0% lên 16,8 tỷ euro.

Lợi nhuận ròng, như đã nói ở trên, tăng 16% lên 910 triệu euro. Kết quả phản ánh sức mạnh của mô hình tích hợp của Decathlon, kết hợp thiết kế, sản xuất và phân phối, cùng khả năng cung cấp các sản phẩm chất lượng cao với giá trị tốt nhất cho khách hàng trên toàn thế giới.

Tập đoàn hiện đang tiếp tục phát triển thị trường quốc tế, hiện có mặt tại hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ, với mạng lưới 1.902 cửa hàng trên toàn thế giới. Trên tất cả các kênh, Decathlon đã bán được 1,23 tỷ sản phẩm trong suốt năm, phản ánh nhu cầu mạnh mẽ đối với các thiết bị thể thao dễ tiếp cận và sáng tạo.

Theo: Decathlon





