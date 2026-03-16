Bất chấp chiến sự Trung Đông, một cổ phiếu tăng trần 18 phiên liên tục

Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần mới (16-3), tâm lý thận trọng của giới đầu tư khiến thị trường không xuất hiện những nhịp tăng/giảm sốc như tuần trước. Thay vào đó, sự giằng co giữa bên mua và bên bán diễn ra liên tục, khiến các chỉ số chính chủ yếu biến động trong biên độ hẹp quanh mốc tham chiếu.

Cổ phiếu bất động sản trở lại

Khép lại nửa đầu ngày giao dịch, áp lực bán có phần nhỉnh hơn khiến chỉ số VN-Index lùi nhẹ 4,50 điểm, tạm dừng ở mốc 1.691,74 điểm. Cùng chung nhịp độ, rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 cũng ghi nhận mức giảm 3,04 điểm, lùi về 1.850,56 điểm.

Tại các sàn Hà Nội, sắc đỏ và xanh đan xen nhẹ nhàng. HNX-Index giảm vỏn vẹn 0,08 điểm về mức 245,76 điểm. Điểm sáng hiếm hoi thuộc về sàn UPCoM khi chỉ số UPCoM-Index nỗ lực ngược dòng nhích lên 0,18 điểm, đạt 124,93 điểm.

Dù điểm số suy giảm, dòng tiền trên thị trường vẫn cho thấy sự tích cực. Thanh khoản trên sàn HoSE trong phiên sáng duy trì ở mức khá với tổng giá trị khớp lệnh đạt hơn 11.346 tỉ đồng. Điều này cho thấy lực cầu trực chờ bắt đáy vẫn luôn hiện hữu, sẵn sàng nhập cuộc khi có cơ hội.

Thị trường sáng nay ghi nhận sự phân hóa. Dòng tiền không lan tỏa trên diện rộng mà tập trung cục bộ vào các nhóm ngành có câu chuyện riêng. Nhóm bất động sản trở thành "thỏi nam châm" hút dòng tiền đầu cơ cực kỳ mạnh mẽ.

Gây ấn tượng nhất là cổ phiếu NVL khi bứt phá tăng vọt 5,1%, kế đến là NLG tăng 4,2% và "ông lớn" VHM nhích 2,6%. Dù vậy, áp lực phân hóa nội ngành vẫn xuất hiện khi một số mã như KBC giảm 2% hay VCG giảm 1,5%.

Bên cạnh bất động sản, nhóm chứng khoán cũng trở thành điểm tựa vững chắc cho tâm lý nhà đầu tư với nhiều sắc xanh rực rỡ. Dẫn đầu đà tăng là VCK với mức tăng kịch trần 6,9%, theo sau là TCX tăng 3,3% và VPX tăng 2,9%. Các tên tuổi lớn trong ngành như VCI (+1,2%) hay HCM (+0,9%) cũng giao dịch rất tích cực.

Trái ngược với sự sôi động của hai nhóm trên, nhóm ngân hàng lại giao dịch khá trầm lắng và phân hóa, khiến chỉ số chung thiếu đi lực đỡ quan trọng.

Biểu đồ của HRC tăng liên tục như quả núi

Cổ phiếu HRC tăng sốc hơn 350% giữa lúc thị trường lao dốc

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán biến động mạnh, VN-Index giảm sâu và nhiều cổ phiếu lao dốc, cổ phiếu HRC của Công ty CP Cao su Hòa Bình lại gây chú ý khi liên tiếp tăng trần trong thời gian ngắn.

Mở cửa phiên giao dịch sáng 16-3, HRC tiếp tục tăng trần gần 7%, lên 101.200 đồng/cổ phiếu – mức cao nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, áp lực chốt lời nhanh chóng xuất hiện khiến cổ phiếu đảo chiều giảm, khép phiên sáng ở mức 93.500 đồng/cổ phiếu, giảm 1.100 đồng so với tham chiếu.

Đà tăng của HRC bắt đầu từ ngày 11-2. Chỉ trong hơn một tháng, cổ phiếu này có tới 18 phiên tăng trần liên tiếp, từ mức 28.450 đồng/cổ phiếu lên khoảng 94.600 đồng/cổ phiếu vào cuối ngày 13-3. Tính theo mức đỉnh trong phiên 16/3, giá cổ phiếu đã tăng hơn 3,5 lần so với thời điểm ban đầu.

Trước đó, trong khoảng 3 tháng, giá HRC chỉ dao động quanh 25.000-26.000 đồng/cổ phiếu và giao dịch khá trầm lắng. Thanh khoản của mã này cũng rất thấp, nhiều phiên chỉ khớp vài ngàn đến vài chục ngàn cổ phiếu, thậm chí có giai đoạn gần như không phát sinh giao dịch.

Trước diễn biến bất thường của cổ phiếu, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) đã hai lần yêu cầu Công ty CP Cao su Hòa Bình giải trình. Tuy nhiên, doanh nghiệp cho biết hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn diễn ra bình thường, không có sự kiện đặc biệt nào ảnh hưởng trực tiếp đến giá cổ phiếu. Theo công ty, biến động giá chủ yếu phản ánh cung – cầu của nhà đầu tư trên thị trường.

Trên thị trường, một số nhà đầu tư cho rằng đà tăng của HRC có thể liên quan đến kỳ vọng thoái vốn Nhà nước theo Nghị quyết 79. Hiện công ty mẹ của HRC là Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR) nằm trong danh sách doanh nghiệp dự kiến giảm tỉ lệ sở hữu Nhà nước. Thời gian qua, cổ phiếu GVR cũng ghi nhận nhiều phiên tăng mạnh.

Ngoài yếu tố này, một số chuyên gia cho rằng thanh khoản thấp khiến giá cổ phiếu HRC dễ bị đẩy lên cao. Chỉ cần khớp lệnh với khối lượng nhỏ vào cuối phiên cũng có thể hình thành mức giá mới cho cả phiên giao dịch.

Bên cạnh đó, ngành cao su có thể hưởng lợi gián tiếp từ biến động thị trường năng lượng. Khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông khiến giá dầu tăng mạnh, chi phí sản xuất cao su tổng hợp có thể tăng theo, từ đó gián tiếp hỗ trợ giá cao su tự nhiên.

Dù vậy, nhiều nhà đầu tư vẫn tỏ ra bất ngờ khi cổ phiếu HRC tăng mạnh trong bối cảnh thị trường chung suy giảm và rủi ro địa chính trị gia tăng.

Đáng chú ý, kết quả kinh doanh của Cao su Hòa Bình lại không mấy tích cực. Theo báo cáo tài chính, năm 2025 doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau kiểm toán hơn 35,1 tỉ đồng, giảm mạnh so với mức 61,4 tỉ đồng của năm 2024.