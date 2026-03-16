16-03-2026 - 13:29 PM | Thị trường chứng khoán

Vinaconex bất ngờ muốn bán hơn 18% vốn công ty do ông Tô Dũng làm Chủ tịch

Sau khi ông Tô Dũng được bầu làm Chủ tịch HĐQT, cổ phiếu của công ty này đã tăng trần 7 phiên liên tiếp.

Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex - mã VCG) vừa đăng ký bán hơn 10,5 triệu cổ phiếu VIW, tương đương khoảng 18,16% vốn của Tổng CTCP Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam (VIWASEEN – mã VIW). Mục đích giao dịch là cơ cấu lại khoản đầu tư. Thời gian thực hiện dự kiến từ 20/3 đến 19/4, theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Hiện Vinaconex đang là công ty mẹ chi phối đến 98,16% vốn tại VIWASEEN (56,9 triệu cổ phiếu VIW). Nếu giao dịch diễn ra thành công, Vinaconex sẽ giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 80%, tương đương khoảng 46,4 triệu cổ phiếu.

Trước đó, vào tháng 12/2025, Vinaconex đã hoàn tất việc mua lại 98,16% vốn điều lệ của VIWASEEN từ Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) với giá trị hơn 1.200 tỷ đồng, qua đó chính thức trở thành công ty mẹ và nắm quyền chi phối VIWASEEN.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu VIW đã tăng trần 7 phiên liên tiếp lên hơn 40.000 đồng/cổ phiếu, tương đương mức tăng gần 3 lần chỉ trong thời gian ngắn. Tạm tính tại mức thị giá hiện tại, Vinaconex có thể thu về khoảng 400 tỷ đồng từ giao dịch trên.

Trong một diễn biến khác, Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 5/3 của VIWASEEN đã bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 5 thành viên: ông Tô Dũng, ông Nguyễn Xuân Đông, ông Nguyễn Hải Đăng, ông Phan Quang Khải và ông Hoàng Thiệu Bảo. Đồng thời, HĐQT đã thống nhất bầu ông Tô Dũng giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Trong thời gian tới, VIWASEEN định hướng tập trung vào hai chiến lược trọng tâm. Thứ nhất, trên nền tảng thế mạnh truyền thống, doanh nghiệp sẽ đổi mới phương thức quản trị và vận hành, đồng thời lựa chọn các công nghệ lõi tiên tiến nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Thứ hai, công ty sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số trên nền tảng công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm tối ưu hóa quy trình, nâng cao năng lực dự báo và tăng tính minh bạch trong quản trị, qua đó tạo ra những giá trị mới cho xã hội.

Hà Linh

