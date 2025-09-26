Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bất chấp chứng khoán giảm điểm, tỷ phú Việt tiếp tục giàu lên

26-09-2025 - 16:56 PM | Thị trường chứng khoán

Dù có lực kéo từ VIC, nhưng VN-Index vẫn không thoát phiên điều chỉnh. Áp lực bán xuất hiện ở hầu hết nhóm ngành, đặc biệt với ngân hàng, chứng khoán.

Lực kéo mạnh mẽ đến từ VIC giúp chỉ số thu hẹp đà giảm. Tuy nhiên, chừng đó là chưa đủ để bù đắp áp lực từ hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn suy yếu. Sắc đỏ chiếm ưu thế khi toàn sàn HoSE có tới hơn 200 mã giảm giá, độ rộng thị trường nghiêng hẳn về bên bán.

Các cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán đồng loạt điều chỉnh, gây áp lực lớn lên chỉ số. Nhóm ngân hàng, nhiều mã giảm điểm như VPB, HDB, BID, MBB, LPB, trong khi ở nhóm chứng khoán, loạt mã lớn SSI (-3,1%), VND (-2,4%), VIX (-3,4%), VCI (-2,7%) đều giảm giá.

Bất chấp chứng khoán giảm điểm, tỷ phú Việt tiếp tục giàu lên- Ảnh 1.

VIC đóng góp gần 6 điểm cho VN-Index

Hầu hết cổ phiếu thép điều chỉnh, với HPG, NKG, HSG, VGS, POM, TVN… ngập trong sắc đỏ. Các ngành có sức ảnh hưởng đều trong trạng thái không mấy tích cực.

Trong khi đó, cổ phiếu bất động sản giao dịch có phần khởi sắc hơn, với sự dẫn dắt của VIC. Các mã cùng ngành như CII, CEO, HDG, IJC, KDH… tăng giá. Với cổ phiếu Vingroup, đây là phiên tăng giá thứ 2 liên tiếp, “ngược dòng” thị trường. VIC tăng 3,8% lên 164.000 đồng/cổ phiếu. Vốn hoá doanh nghiệp củng cố vị trí số 1 toàn sàn, hơn 636 nghìn tỷ đồng, cách biệt hơn 100 nghìn tỷ với Vietcombank – xếp thứ 2.

Dù thị trường điều chỉnh, nhưng tài sản của tỷ phú giàu nhất Việt Nam vẫn tiếp tục tăng. Theo cập nhật từ Forbes, giá trị khối tài sản của ông Vượng hiện đạt 15,8 tỷ USD, xếp thứ 162 trong danh sách tỷ phú thế giới. Vợ chủ tịch Vingroup, bà Phạm Thu Hương cũng nắm khối tài sản ước đạt gần 28.000 tỷ đồng - tăng gần 1.000 tỷ đồng so với hôm qua. – Bà Hương sở hữu 170,61 triệu cổ phiếu VIC.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 5,39 điểm (0,32%), xuống 1.660,7 điểm. HNX-Index giảm 1,59 điểm (0,57%) xuống 276,06 điểm. UPCoM-Index tăng 0,14 điểm (0,13%) lên 110,63 điểm.

Thanh khoản sụt giảm với giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt khoảng 24.800 tỷ đồng. Khối ngoại tiếp đà bán ròng 2.163 tỷ đồng, tập trung vào SSI, HPG, VIX, SHB, VHM…

Theo Việt Linh

Tiền Phong

