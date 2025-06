Bắt chủ tịch công ty 'thổi' vốn lên 42.000 tỷ, hoạt động đa cấp biến tướng để lừa đảo

Trước đó, ngày 18/6, Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Công ty Cổ phần nước GMT và một số tổ chức liên quan tại địa bàn TP Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố khác. Sau khi xác định tính chất phức tạp và quy mô rộng của vụ án, Cục An ninh chính trị nội bộ đã chuyển hồ sơ vụ án đến Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an Thông báo quyết định khởi tố bị can đối với Sỹ Anh Tuyên - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần nước GMT.

Tiếp theo đó, Cơ quan An ninh điều tra , Bộ Công an đã ban hành các quyết định tố tụng như quyết định khởi tố và lệnh bắt bị can đối với ông Sỹ Anh Tuyên (SN 1976, trú tại xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội); Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1967, trú tại phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) và Trần Trí Trung (SN 1983, trú tại phường Tân Lập, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Lệnh bắt bị can để tạm giam; Lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc để phục vụ công tác điều tra.

Tất cả các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự .

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan chức năng xác định, từ năm 2019, Sỹ Anh Tuyên cùng với Nguyễn Thị Hồng Nhung và Trần Trí Trung và một số cá nhân khác thành lập, điều hành Công ty Cổ phần nước GMT cùng nhiều pháp nhân khác trong “hệ sinh thái GMT”, hoạt động theo mô hình kinh doanh đa cấp biến tướng.

Thông qua các thủ đoạn gian dối có tính hệ thống, các đối tượng đã, tung tin sai sự thật về quy mô tài chính của GMT, như việc công bố nguồn vốn lên tới 42.000 tỷ đồng; Thổi phồng kết quả hoạt động kinh doanh và cam kết lợi nhuận cao, trả lãi định kỳ theo tuần cho người tham gia đầu tư vào hệ thống; Hứa hẹn triển khai lắp đặt hệ thống sản xuất nước ion kiềm đóng chai tại các công ty thành viên; Chỉ đạo nhà đầu tư chuyển tiền vào tài khoản cá nhân thay vì tài khoản định danh của doanh nghiệp; Không thực hiện nghĩa vụ góp vốn theo Điều lệ công ty và nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã được cấp.

Sau khi nhận được tiền từ các nhà đầu tư, Sỹ Anh Tuyên cùng các đối tượng liên quan đã không sử dụng số tiền này cho hoạt động sản xuất, kinh doanh như cam kết, mà chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Hành vi lừa đảo của các bị can đã gây thiệt hại tài chính cho nhiều người dân, đặc biệt là các nhà đầu tư nhỏ lẻ, trong đó có cả người cao tuổi, nông dân ở các tỉnh, thành; Gây rối loạn thị trường đầu tư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh, trật tự xã hội tại nhiều địa phương.

Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và các tổ chức, cá nhân có liên quan, đảm bảo xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.