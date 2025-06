Công an tìm người bị lừa đảo chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng VietinBank và Techcombank dưới đây

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lai Châu cho biết đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" do Lê Văn Thắng (SN 1992) và Lê Hoàng Ngọc Mai (SN 1990), cùng trú tại TP. Hồ Chí Minh thực hiện.

Theo cơ quan công an, các đối tượng đã dùng tài khoản Facebook "Thắng Ngân", "Nguyễn Ngân" và Zalo "Ngân Hải Sản" để đăng bán hải sản, yêu cầu khách hàng chuyển khoản trước rồi chiếm đoạt tài sản.

Để phục vụ điều tra, Cơ quan An ninh điều tra đề nghị các cá nhân đã giao dịch, mua hàng qua các tài khoản mạng xã hội trên hoặc đã chuyển tiền vào một trong hai tài khoản ngân hàng (VietinBank: 104882900423 và Techcombank: 19039581368016) khẩn trương liên hệ và trình báo với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lai Châu.

Thông tin liên hệ: Tổ 16, đường Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, TP. Lai Châu, tỉnh Lai Châu. Điều tra viên: Trung tá Lại Bình An. Số điện thoại: 0846.909.909.