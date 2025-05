Bắt Chủ tịch Công ty Thương mại Pha Lê

Mở rộng điều tra vụ “Cố ý gây thương tích” xảy ra vào ngày 7/7/2023 tại đường Phan Đăng Lưu, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, chiều 20/5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Chiến Thắng (SN 1974), trú phường Nam Triệu Giang, thành phố Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng về hành vi “cố ý gây thương tích”. Đáng chú ý, Thắng là chủ doanh nghiệp khai thác cát tại xã Đại Sơn, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

Quá trình điều tra xác định, vào năm 2018, ông Phan T.D (SN 193), trú xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cùng Phạm Chiến Thắng thành lập Công ty TNHH Thương mại Pha Lê Quảng Nam, chuyên hoạt động khai thác cát tại xã Đại Sơn, huyện Đại Lộc.

Đến năm 2020, Phạm Chiến Thắng được bầu làm Chủ tịch Hội đồng thành viên (nắm giữ 30% phần vốn góp của Công ty).Trong thời điểm này, do thị trường cát ảm đạm, giá xuống thấp và cạnh tranh với nhiều mỏ cát khác nên hoạt động kinh doanh gặp khó khăn, ảnh hưởng đến các thành viên của Công ty, trong đó có Phạm Chiến Thắng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Phạm Chiến Thắng. Ảnh: CA Đà Nẵng

Thế nên, về mặt pháp lý thì Thắng vẫn là thành viên góp vốn chính thức sở hữu 30% phần vốn góp (thể hiện trong các biên bản họp Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thương mại Pha Lê Quảng Nam); tuy nhiên trên thực tế,Thắng đã chuyển nhượng 23% phần vốn góp của mình cho người khác, bản thân chỉ giữ lại 7%.

Do đó, ngày 15/4/2021, Công ty TNHH Thương mại Pha Lê Quảng Nam tổ chức họp Hội đồng thành viên bầu ông Nguyễn Đ.H (trú tại phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu – là bị hại trong vụ án) làm Chủ tịch Hội đồng thành viên thay Thắng.

Đến năm 2022, vì muốn thâu tóm lại quyền điều hành Công ty và chiếm lại quyền khai thác mỏ cát nên Thắng đã lên kế hoạch, tự ý đưa các đối tượng Trần Ngọc Anh (SN 1967), trú phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; Bùi Thu Huyền (SN 1985), quê ở thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, trú phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; Lê Bá Vũ và Nguyễn Phi Hùng (cùng quê Hải Phòng) – là những đối tượng cộm cán có nhiều tiền án, tiền sự về các tội Giết người, Cố ý gây thương tích, Mua bán vũ khí quân dụng trái phép, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và sẵn sàng hành xử theo kiểu xã hội đen vào làm việc tại mỏ cát Pha Lê.

Quá trình làm việc, các đối tượng này khai thác không tuân thủ quy định của Công ty, tự ý tăng các thiết bị khai thác, không nộp quỹ về cho Công ty, thường xuyên có những hành động ngang ngược đe doạ, uy hiếp các tổ đội khai thác khác và kể cả thành viên góp vốn.

Khoảng cuối năm 2022, nhận thấy tình hình phức tạp nên Công ty có chủ trương đóng mỏ. Ông Nguyễn Đ.H do lo sợ nhóm người của Thắng hành xử theo kiểu “xã hội đen” nên chủ động ở nhà, tránh gặp rắc rối. Thấy ông H. không đến Công ty làm việc, Lê Bá Vũ, Trần Ngọc Anh… đã liên tục gọi điện, nhắn tin đe dọa tính mạng ông H. và các thành viên trong gia đình.

Đối tượng Trần Ngọc Anh cùng tang vật thu giữ được tại thời điểm bị bắt theo lệnh truy nã đặc biệt. Ảnh: CA Đà Nẵng

Ngày 02/7/2023, Công ty TNHH Thương mại Pha Lê Quảng Nam tổ chức họp hội đồng thành viên, tuy nhiên, Thắng lấy lý do bận không đi họp và nhắn vào group Công ty với nội dung ủy quyền cho Nguyễn Phi Hùng đại diện.

Cuộc họp đã không diễn ra vì Hùng không phải là thành viên của Công ty. Mặc dù không tổ chức họp Hội đồng thành viên nhưng tại Công ty, Nguyễn Phi Hùng có gặp ông H. và tiếp tục đưa ra lời lẽ đe doạ.

Khoảng giờ 20 phút ngày 7/7/2023, ông H. điều khiển xe ô tô đến khu vực trên đường Phan Đăng Lưu, thành phố Đà Nẵng để đỗ xe và đi bộ về nhà thì bị Nguyễn La Duy (tay chân của Trần Ngọc Anh) bám theo sau và bất ngờ cầm dao chém nhiều nhát khiến ông H. bị thương, bản thân Duy sau đó đã được đồng bọn là Phạm Văn Việt đến chở đi khỏi hiện trường.

Sau khi bị chém, ông H. có đơn xin từ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH thương mại Pha Lê Quảng Nam. Nhân cơ hội này, Phạm Chiến Thắng đã “tương kế tựu kế” để được ngồi vào ghế Chủ tịch Hội đồng thành viên của Công ty, giữ quyền điều hành.

Để che dấu hành vi phạm tội, Phạm Chiến Thắng đã dàn xếp cho nhóm của Trần Ngọc Anh trốn ra nước ngoài, đồng thời cắt đứt liên lạc với Trần Ngọc Anh.

Liên quan đến vụ án trên, sau thời gian thu thập thông tin, tài liệu, đầu tháng 02/2025, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Trần Ngọc Anh, Bùi Thu Huyền, Lê Bá Vũ. Và chỉ sau thời gian ngắn, Trần Ngọc Anh đã bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.

Căn cứ hồ sơ, tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng có cơ sở xác định Phạm Chiến Thắng chính là đối tượng chủ mưu cầm đầu, chỉ đạo cho đồng bọn là Lê Bá Vũ, Bùi Thu Huyền, Trần Ngọc Anh, Nguyễn Phi Hùng để đưa Nguyễn La Duy và Phạm Văn Việt từ phía Bắc vào thực hiện kế hoạch chém ông H., buộc ông này từ chức Chủ tịch hội đồng thành viên; đồng thời răn đe những thành viên góp vốn còn lại để Phạm Chiến Thắng thâu tóm quyền điều hành Công ty TNHH thương mại Pha Lê Quảng Nam và chiếm đoạt quyền khai thác mỏ cát.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.