"Bất cứ một thị trường nào cũng luôn có đầu cơ và đầu tư, chúng ta đặt đầu cơ BĐS với nghĩa hơi bị xấu quá"

Tại một tọa đàm bất động sản diễn ra mới đây, ông Nguyễn Quốc Anh - Phó tổng giám đốc Batdongsan.com.vn cho biết, một câu chuyện mọi người đang quan ngại câu chuyện đầu cơ.

"Chúng tôi nhận thấy rằng, trong giai đoạn vừa qua, khi mà xem xét yếu tố tâm lý của người tiêu dùng, trong các giai đoạn phục hồi thì Batdongsan.com.vn có quan sát là nhà đầu tư có xu hướng rất quan tâm tới các loại hình mang tính chất dòng tiền nhiều hơn", ông Quốc Anh nói.

Và khi có các yếu tố mang tính chất giúp cho tâm lý cảm thấy thoải mái hơn, ví dụ như yếu tố về vĩ mô, chính trị, chính sách, thì họ bắt đầu mới chuyển dần sang dòng tiền mang tính chất đầu cơ, ví dụ là đất hoặc là nghỉ dưỡng.

Trong hai năm vừa qua, tất cả các thị trường đều phục hồi với loại hình là chung cư và nhà, như tại Hà Nội, Đà Nẵng và bây giờ là TP.HCM. Còn đất, thực tế trong giai đoạn cả năm vừa qua chỉ có một đợt duy nhất là tăng, đó là giai đoạn khi có tin sáp nhập thì cuối năm ngoái, đầu năm nay loại hình này tăng rất mạnh.

Vị này cho biết, khi so sánh giữa tháng 9 năm ngoái và tháng 4 năm nay thì tất cả các loại hình đều phục hồi rồi, riêng đất vẫn giảm 22% ở trên toàn quốc. Điều đó phản ánh một thực tế rằng dù chúng ta đang quan ngại khá nhiều về đầu cơ nhưng thực tế loại hình mang tính đầu cơ nhất là đất hiện tại đang giảm.

Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó tổng giám đốc Batdongsan.com.vn.

"Một điều nữa là chu kỳ này có vẻ có nhiều yếu tố kinh tế không theo trật tự như lần trước. Ví dụ trong giai đoạn bơm tín dụng, bơm tiền thì các lớp tài sản rủi ro hơn có xu hướng tăng mạnh hơn. Thế nhưng trong chu kỳ hiện tại thì vàng tăng rất nhanh và mạnh, đi kèm với đó là các loại hình bất động sản và cả chứng khoán cũng tăng. Như vậy điều này dường như thể hiện một tâm lý nào đó của nhà đầu tư rằng, mặc dù là họ thấy tăng nhưng họ vẫn chưa cảm thấy thực sự an toàn.

Họ vẫn bất an, vẫn phải vừa đi gom vàng nhưng vẫn phải tìm cách đồng thời phân bổ vào các tài sản, nhưng lại tập trung vào tài sản có loại hình mang tính chất dòng tiền nhiều hơn là loại hình mang tính chất đầu cơ", ông Quốc Anh chia sẻ.

Trong báo cáo quý II, quý III thì Batdongsan.com.vn sẽ tập trung vào chủ đề rất rõ ràng là sự phân hóa trong lựa chọn đầu tư của các nhà đầu tư trong thời gian vừa qua và trong thời gian tới thì sẽ tập trung nhiều hơn vào dòng tiền.

"Tôi cũng muốn chia sẻ thêm là chúng ta đang có vẻ như đặt chữ đầu cơ với nghĩa hơi bị xấu quá. Thực tế là trong bất cứ một loại hình đầu tư thị trường nào sẽ luôn có đầu cơ và đầu tư. Nếu thị trường chỉ có nhà đầu tư thì sẽ không có thanh khoản ngắn hạn và như vậy, lại sẽ không hấp dẫn các nhà đầu tư. Nhưng cũng không thể chỉ có riêng đầu cơ", ông Quốc Anh nói.

Theo quan điểm vị này đưa ra nên làm sao cân đối tỷ lệ đầu tư và đầu cơ phù hợp, có thể là tỷ lệ nhà đầu tư nên nhiều hơn đầu cơ. Và chúng ta cũng nên tránh câu chuyện cho rằng đầu cơ là hoàn toàn xấu.

Kinh nghiệm từ nhiều nước khác cho thấy là có thể sử dụng thuế thu nhập cá nhân từ giao dịch bất động sản. Ví dụ như ở Nhật Bản, nếu bán nhà trước 5 năm thuế lên tới 39%, còn nếu bán nhà sau 5 năm thuế chỉ còn 19% thôi.

Việt Nam có thể vận dụng, ví dụ có thể nếu bán trước 3 – 5 năm thì thuế có thể lên đến 15%, nhưng sau 5 năm thì có thể khoảng độ 5 – 7% thôi. Từ đó chúng ta dần dần thay đổi hành vi nắm giữ tài sản của người tiêu dùng bất động sản.