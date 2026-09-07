Bắt Đặng Ngọc Thạch SN 1992 trong chuyên án phức tạp liên quan hàng trăm người cùng nhiều tỷ đồng

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ về tăng cường đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ xác lập chuyên án đấu tranh với ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Trong quá trình điều tra, Ban Chuyên án đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cùng các ngân hàng thương mại để xác minh thông tin, truy vết dòng tiền và thu thập chứng cứ phục vụ điều tra.

Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng Công an phát hiện Fanpage, Facebook "Vé Số Đại Lộc 999" và "Vé Số Kiến Thiết 86" thường xuyên livestream bán "vé cào trúng thưởng" có dấu hiệu lừa đảo. Nhóm đối tượng sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội và tài khoản ngân hàng "rác", dàn dựng các tình huống trúng thưởng, tạo giao dịch chuyển khoản giả để đánh lừa người chơi.

Khi nạn nhân chuyển tiền mua các gói vé cào hoặc nộp thêm tiền để nhận thưởng, các đối tượng chiếm đoạt rồi luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng và ví điện tử nhằm che giấu nguồn gốc. Bước đầu xác định đường dây đã lừa đảo hàng trăm bị hại trên cả nước, chiếm đoạt số tiền lên tới nhiều tỷ đồng.

Kết quả điều tra xác định, ổ nhóm do Đặng Ngọc Thạch, SN 1992, trú xã Lục Yên và Trương Việt Nguyễn, SN 2004, trú xã Mường Lai, tỉnh Lào Cai cầm đầu. Theo sự phân công, mỗi đối tượng trực tiếp quản lý, điều hành một nhóm hoạt động riêng, sau đó câu kết, phối hợp với nhau tổ chức đường dây lừa đảo trên không gian mạng.

Nhằm đối phó với sự phát hiện, đấu tranh của lực lượng chức năng Việt Nam, các đối tượng đã sang tỉnh Khammuane (CHDCND Lào) thuê địa điểm, thiết lập hệ thống thiết bị, tổ chức hoạt động lừa đảo và điều hành các fanpage, Facebook giả mạo để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Tham gia đường dây còn có Hoàng Văn Nha, SN 2004, trú xã Lục Yên; Hoàng Tuấn Vũ, SN 2004; Hoàng Quốc Cường, SN 2001 và Hoàng Thị Bích Ngọc, SN 2001, cùng trú xã Mường Lai, tỉnh Lào Cai.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp, sát sao của Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, Ban Chuyên án đã không quản ngày đêm, kiên trì áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào, các tổ chức tín dụng và lực lượng chức năng hai nước Việt Nam - Lào để xác minh, truy vết dòng tiền, thu thập chứng cứ và theo dõi di biến động của các đối tượng.

Ngay khi các đối tượng nhập cảnh trở về Việt Nam, Ban Chuyên án đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo bắt giữ thành công toàn bộ các đối tượng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Ngọc Thạch, Hoàng Văn Nha, Hoàng Tuấn Vũ, Hoàng Quốc Cường, Hoàng Thị Bích Ngọc và Trương Việt Nguyễn về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Hiện Ban Chuyên án đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hình ảnh từ quá trình phá án do Ban chuyên án Công an Phú Thọ cung cấp: