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Giang hồ mạng Sáng "con" là ai?

| | Xã hội

Giang hồ mạng Sáng "con" vừa bị cơ quan Công an bắt giữ để điều tra về hành vi tàng trữ trái pháp chất ma túy.

Tiền Phong dẫn thông tin, ngày 7/9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) cho biết đơn vị phối hợp với các đơn vị, địa phương bắt giữ Cao Ngọc Sáng (36 tuổi, biệt danh Sáng “Con”, trú tại Thanh Hóa) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Cao Ngọc Sáng được biết đến trên mạng xã hội với cơ thể đầy kín hình xăm.

Tính cho tới thời điểm hiện tại, "Sáng Con" sở hữu trang cá nhân Facebook với gần 200.000 người theo dõi, tài khoản TikTok có gần 40.000 người theo dõi. Trên TikTok, Facebook, "Sáng Con" thường xuyên xuất hiện trong những video phim ngắn mang màu sắc "giang hồ mạng", với nội dung đề cập đến tình nghĩa anh em, cách đối nhân xử thế.

Giang hồ mạng Sáng "con". (Nguồn ảnh: Facebook nhân vật)

Liên quan tới vụ việc trên, sau khi Cao Ngọc Sáng bị bắt giữ, vụ việc được chuyển Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố Cao Ngọc Sáng và 5 bị can khác để điều tra về các tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Không tố giác tội phạm.

Hiện vụ việc đang nhận được sự quan tâm từ dư luận.

Theo Hương Trà (T/H)

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