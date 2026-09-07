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Tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thúy Hồng SN 1995

| | Xã hội

Nguyễn Thị Thúy Hồng bị Công an xã Chợ Mới tạm giữ sau khi tiến hành kiểm tra tại một nhà nghỉ thuộc khu vực ấp Thị 1, xã Chợ Mới.

‎Công an tỉnh An Giang ngày 6/9, cho biết, Công an xã Chợ Mới đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thị Thúy Hồng (sinh năm 1995, ngụ ấp Thị 1, xã Chợ Mới, tỉnh An Giang) để tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào khoảng 09 giờ ngày 04/9/2026, từ nguồn tin do quần chúng nhân dân cung cấp, Công an xã Chợ Mới tiến hành kiểm tra tại một nhà nghỉ thuộc khu vực ấp Thị 1, xã Chợ Mới và phát hiện Nguyễn Thị Thúy Hồng có dấu hiệu liên quan đến hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hình ảnh đối tượng Nguyễn Thị Thúy Hồng - Ảnh: Công an An Giang Hình ảnh đối tượng Nguyễn Thị Thúy Hồng - Ảnh: Công an An Giang

Qua kiểm tra hiện trường và phương tiện của đối tượng, lực lượng Công an phát hiện, tạm giữ nhiều tang vật, trong đó có 03 bọc nilon chứa chất ma túy cùng một số vật dụng có liên quan.

Hiện Công an xã Chợ Mới tiếp tục phối hợp xác minh, củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc kịp thời phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy thể hiện tinh thần chủ động, kiên quyết của lực lượng Công an xã Chợ Mới trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên cho Nhân dân trên địa bàn.

Theo Trang Anh

Đời sống & Pháp luật

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